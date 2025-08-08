DOLAR
Ercan'dan Ardahan'da Önemli Ziyaretler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Ardahan'da Valilik ve Huzurevi ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 16:42
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Ardahan'da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Valilik'i ziyaret eden Ercan, Vali Hayrettin Çiçek ile bir araya geldi. Vali Çiçek, Ercan’a Damal Bebek hediye ederek sıcak bir karşılamada bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Ercan, burada partililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yerel siyasetteki gelişmeler ve kadın kollarının projeleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Daha sonra Ercan, Ardahan Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Burada, yaşlıların sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Bu önemli ziyaretler sırasında Ercan’a, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da eşlik etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (sol6), Ardahan'da çeşitli ziyaretler...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (sol6), Ardahan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kentteki temasları kapsamında Valilik ziyaretinde bulunan Ercan, Vali Hayrettin Çiçek (sol7) ile makamında bir süre görüştü.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (sol6), Ardahan'da çeşitli ziyaretler...

