Ercan'dan Ardahan'da Önemli Ziyaretler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Ardahan'da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Valilik'i ziyaret eden Ercan, Vali Hayrettin Çiçek ile bir araya geldi. Vali Çiçek, Ercan’a Damal Bebek hediye ederek sıcak bir karşılamada bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Ercan, burada partililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yerel siyasetteki gelişmeler ve kadın kollarının projeleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Daha sonra Ercan, Ardahan Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Burada, yaşlıların sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Bu önemli ziyaretler sırasında Ercan’a, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da eşlik etti.

