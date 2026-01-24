Aydın'da Koyunlar Meralara Döndü: Çobanlar Bayrama Hazırlanıyor

Aydın'da havaların ısınmasıyla koyun sürüleri meralara salındı; çoban Namık Olcan hem hayvanları otlatıyor hem de Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:40
Aydın'da Koyunlar Meralara Döndü: Çobanlar Bayrama Hazırlanıyor

Aydın'da Koyunlar Meralara Döndü: Çobanlar Bayrama Hazırlanıyor

Aydın'da havaların ısınmasıyla sürüler doğaya kavuştu

Doğu illerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle koyunlar aylarca kapalı alanlarda kalırken, Aydın ve çevresinde havaların ısınmasıyla sürüler yeniden meralara salındı. Bölgedeki çobanlar, bahar havasının gelmesiyle koyunları otlatmaya başlarken aynı zamanda yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Aydınlı çoban Namık Olcan, uzun yıllardır yaptığı çobanlık mesleğini anlatırken, bölgenin ikliminin hayvancılığa sağladığı avantajlara dikkat çekti. Olcan, bir yandan hayvanlarını meralarda otlatıyor, bir yandan da bayram hazırlıklarını yürütüyor.

Namık Olcan şu değerlendirmeyi yaptı: Koyun tırnaktan alır derler. Ben de havaların güzelleşmesiyle birlikte koyunlarımı otlamaya çıkardım. Bir yandan da Kurban Bayramı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aslında fiyatlar daha iyi olsa meslek iyice keyifli olur. Yani Aydın’da çobanlık daha avantajlı olur. Doğu illerinde kardan dolayı hayvanlar dışarı çıkamazken bizim buralarda neredeyse yılın 12 ayı dışarı salabiliyoruz. Artık çoban bulmak zor olsa da mesleğimiz keyifli

Olcan, fiyatların yükselmesi halinde çobanlığın daha cazip bir meslek haline geleceğini vurgulayarak, Aydın'ın iklim koşullarının hayvancılık için önemli bir avantaj sunduğunu belirtti.

DOĞU İLLERİNDE KOYUNLAR AYLARCA KAPALI ALANLARDA KALIRKEN, AYDIN’DA HAVALARIN ISINMASIYLA SÜRÜLER...

DOĞU İLLERİNDE KOYUNLAR AYLARCA KAPALI ALANLARDA KALIRKEN, AYDIN’DA HAVALARIN ISINMASIYLA SÜRÜLER DOĞAYA SALINDI, ÇOBANLAR DA KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

DOĞU İLLERİNDE KOYUNLAR AYLARCA KAPALI ALANLARDA KALIRKEN, AYDIN’DA HAVALARIN ISINMASIYLA SÜRÜLER...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doç. Dr. İrfan Koca: Migren Tedavisinde Nöralterapi, Akupunktur ve Botoks Etkili
2
Pakize Nursaçan Vefat Etti: Necmettin Nursaçan Cenaze Namazını Kıldırdı
3
Aydın'da Koyunlar Meralara Döndü: Çobanlar Bayrama Hazırlanıyor
4
Erdoğan Aydın'da: Toplu Açılış Öncesi Vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'na Alınmaya Başlandı
5
Erciyes Kayak Merkezi'ne Ziyaretçi Akını
6
Sömestir Coşkusu: Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı
7
Kayseri'de 333 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları