Aydın'da Koyunlar Meralara Döndü: Çobanlar Bayrama Hazırlanıyor

Aydın'da havaların ısınmasıyla sürüler doğaya kavuştu

Doğu illerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle koyunlar aylarca kapalı alanlarda kalırken, Aydın ve çevresinde havaların ısınmasıyla sürüler yeniden meralara salındı. Bölgedeki çobanlar, bahar havasının gelmesiyle koyunları otlatmaya başlarken aynı zamanda yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Aydınlı çoban Namık Olcan, uzun yıllardır yaptığı çobanlık mesleğini anlatırken, bölgenin ikliminin hayvancılığa sağladığı avantajlara dikkat çekti. Olcan, bir yandan hayvanlarını meralarda otlatıyor, bir yandan da bayram hazırlıklarını yürütüyor.

Namık Olcan şu değerlendirmeyi yaptı: Koyun tırnaktan alır derler. Ben de havaların güzelleşmesiyle birlikte koyunlarımı otlamaya çıkardım. Bir yandan da Kurban Bayramı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aslında fiyatlar daha iyi olsa meslek iyice keyifli olur. Yani Aydın’da çobanlık daha avantajlı olur. Doğu illerinde kardan dolayı hayvanlar dışarı çıkamazken bizim buralarda neredeyse yılın 12 ayı dışarı salabiliyoruz. Artık çoban bulmak zor olsa da mesleğimiz keyifli

Olcan, fiyatların yükselmesi halinde çobanlığın daha cazip bir meslek haline geleceğini vurgulayarak, Aydın'ın iklim koşullarının hayvancılık için önemli bir avantaj sunduğunu belirtti.

DOĞU İLLERİNDE KOYUNLAR AYLARCA KAPALI ALANLARDA KALIRKEN, AYDIN’DA HAVALARIN ISINMASIYLA SÜRÜLER DOĞAYA SALINDI, ÇOBANLAR DA KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.