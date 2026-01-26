Karacabey'de İmar Planları Mahalle Toplantılarıyla Anlatıldı

Karacabey'de imar planları mahalle toplantılarıyla halka açıklanıyor

Karacabey Belediyesi, kırsal mahalleler için hazırlanan yeni imar planlarını kapalı kapılar ardında değil, doğrudan mahalle toplantılarıyla vatandaşın bilgisine sunuyor. Belediye yetkilileri sürecin şeffaf, katılımcı ve ranta kapalı bir anlayışla yürütüldüğünü vurguluyor.

Yarış Mahallesi'nde yoğun katılımlı bilgilendirme

Programın ikinci durağı olan Yarış Mahallesi'nde önceki akşam gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Yarış Mahalle Muhtarı Remzi İlhan, Güngörmez Mahalle Muhtarı Yüksel Cesur, başkan yardımcıları, belediyenin teknik ekipleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Toplantıda hazırlanmakta olan imar planlarının kapsamı, yapılaşma şartları, hak sahipliği, uygulama süreçleri ve izlenecek yol haritası teknik detaylarıyla anlatıldı. Başkan Karabatı, yeni planların amacının kırsal mahallelere daha nitelikli ve sürdürülebilir hizmet sunmak olduğunu belirterek altyapı, ulaşım ve şehirleşme imkânlarına dikkati çekti.

"Bu çalışma tamamen Karacabey’in geleceğine yöneliktir" diyen Karabatı, mahallelerin düzenli ve planlı hale gelmesinin hizmet kalitesini artıracağını ifade etti. "Neyin nerede olduğunun netleşmesi şart" sözüyle planlı yerleşimin önemine vurgu yaptı.

Hukuki zemin ve eleştirilere yanıt

Karabatı, imar planlarının hukuki zeminde hazırlandığını, süreçte vatandaşa zarar verecek bir durum olmadığını belirtti. "Biz buraya oldubitti yapmak için gelmedik" diyerek bilgilendirme ve istişareyi sürecin merkezine koyduklarını ifade etti. Karabatı ayrıca belediyenin kapılarının açık olduğunu ve Etüt ve Proje Müdürlüğü'nde tüm detayların paylaşılacağını söyledi.

CHP İlçe Başkanı Mustafa Utku'nun Çavuş Mahallesi ziyareti sonrası dile getirdiği eleştirilere de yanıt veren Karabatı, spekülatif söylemlerin ilçeye zarar verdiğini vurgulayarak planların rant amaçlı olmadığını tekrar etti. Karabatı, "Ne planların içeriğiyle ilgili ne de hukuki açıdan somut bir itirazları var" diyerek siyasi söylemlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Vatandaşın soruları yanıtlandı

Toplantı sonunda Yarış Mahallesi sakinleri imar planlarını detaylı şekilde inceleyip sorular yöneltti. Başkan Karabatı ve teknik ekip, tüm soruları ayrıntılı ve açık bir şekilde yanıtladı. Yarış'taki toplantının Çavuş Mahallesi'ndeki buluşma gibi verimli geçtiği, mahalle sakinlerinin sürece aktif katılım gösterdiği kaydedildi.

Kırsal mahalle buluşmaları takvime göre sürüyor

Yeni imar planlarına ilişkin kırsal mahalle toplantıları belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek. Program kapsamında 28 Ocak 2026 Çarşamba saat 20.00'de Kedikaya Mahallesi ve 29 Ocak 2026 Perşembe saat 20.00'de Dağkadı Mahallesi ziyaret edilerek ilk etap köy toplantıları tamamlanacak.

Sadece imar değil, tüm talepler masada

Toplantılar yalnızca imar planlarıyla sınırlı kalmıyor. Başkan Karabatı ve ilgili müdürler; altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine, temizlikten sosyal hizmetlere, park ve yeşil alanlara kadar pek çok konuyu yerinde dinliyor. İletilen sorunlar anında değerlendirilerek çözüm için atılacak adımlar planlanıyor.

