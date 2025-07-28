Ercan, Sakarya'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Yangın Bölgesine Destek Ziyareti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen mahalleleri ziyaret etti. Ercan, ziyaretine AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin ve partililerle birlikte katıldı.

Mahalle Sakinleriyle Buluşma

Ercan ve beraberindeki heyet, ilk olarak Bozören Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden heyet, ardından Kozan, Bayat ve Taşoluk mahallelerine geçerek yangından etkilenen alanları yerinde inceledi.

Zarar Gören Ailelere Destek Sözü

Taşoluk Mahallesi'nde yanan evleri inceleyen Ercan, yangından etkilenen köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının mahalle merkezinde fazla hasar yaratmadığını ancak ormanlarda büyük zararlar olduğunu dile getiren Ercan, "İnşallah devlet olarak elimizden gelen yardımı yapacağız. Köylülerimizin zararlarını da en yakın zamanda telafi etmeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesajını İletti

Ercan, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını köylülere iletti. Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman halkı ile beraberdir. Yangınlarda zarar gören halkımızla bir aradayız. Hükümetimiz, vekillerimiz ve bakanlarımız ile birlikte halkımızın sorunlarını dinliyoruz" dedi.

Devletin Destekleri Devam Edecek

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da ziyaret sırasında Ercan'a teşekkür ederek, yangının ilk saatlerinden beri devletin bölgede aktif olduğunu vurguladı. Kaya, "Elimizden gelen tüm mücadeleyi sergiledik. Bizim için en büyük sevinç can kaybı olmaması ama burada üç evimiz yandı. İnşallah devletimiz güçlü, yaraları kısa zamanda sararız" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, beraberinde AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin ve partililerle Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangından zarar gören mahallelerin sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, beraberinde AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin ve partililerle Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangından zarar gören mahallelerin sakinleriyle bir araya geldi.