Erciş’te 2026'nın İlk Bebeği: Mert Buğra

Van'ın Erciş ilçesinde 2026'nın ilk bebeği Arzu ve Orhan Kural çiftinin 3. çocuğu Mert Buğra, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde dünyaya geldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:30
Yeni yılın ilk dakikalarında sağlık ve mutluluk

Van’ın Erciş ilçesinde 2026 yılının ilk bebeği Mert Buğra dünyaya geldi.

Arzu ve Orhan Kural çiftinin üçüncü çocuğu, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde 2026’nın ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya geldi. Aile bebeğe Mert Buğra adını verdi.

Hastane personelinin yeni yılını kutlayan Kaymakam Murat Karaloğlu, gün içinde doğan bebeklerin ailelerine hediye takdim etti; 2026’nın ilk bebeği Mert Buğra'ya ise çeyrek taktı. Karaloğlu, yeni doğanları kucağına alıp severek, 'Hayırlı olsun Rabbim devletine milletine hayırlı evlatlar eylesin' dedi.

Erciş Devlet Hastanesinin kadın doğum uzmanı Zafer Başıbüyük, '2026’nın ilk bebeği Mert Buğra 00.00’da dünyaya geldi. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ailesine, vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Bebeğimiz gayet iyi. Şu an annesinin yanında. Sağlıklı.' dedi.

Mert Buğra’nın annesi Arzu Kural, 'Üçüncü bebeğim çok mutluyum.' dedi.

Baba Orhan Kural ise, '2026’ın ilk bebeği Mert Buğra üçüncü çocuğumuz, çok mutluyuz. Allah herkese hayırlı sağlıklı evlat nasip etsin inşallah. Yeni yıl hepimiz için sağlık mutluluk getirsin.' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

