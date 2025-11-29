Erciş'te 5 ruhsatsız tabanca ve 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi

Operasyon detayları ve adli süreç

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çelebibağ Mahallesi’nde ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisi alınan bir kişinin ikametine, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda operasyon düzenledi.

Yapılan aramada ayrıca 10 adet 7.65 mm fişek bulundu ve malzemeler muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak adli işlemler başlatıldı.

