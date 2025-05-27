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Erciyes-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Gece Atlayışı ile Başladı

Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, Kayseri'de düzenlenen gece atlayışı ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 22:34
Erciyes-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Gece Atlayışı ile Başladı

Erciyes-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kayseri'de düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı, seçkin gözlemci günü etkinlikleriyle devam ediyor. Tatbikat, gece atlayışı ile başladı ve dikkat çekici anlara sahne oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Katılım

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı komando tugayları, hava indirme harekâtı yeteneğini ortaya koyarak, Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele operasyonlarına katılan 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbıkata büyük bir ilgi gösterildi.

Gözlemci Ülkeler ve Katılımcılar

Tatbikata Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı dışındaki birçok sivil kamu kurumu ile birlikte, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Libya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkelerden fiili ve gözlemci katılım sağlandı.

Gece Atlayışı ve Hava İndirme Harekatının Hazırlıkları

Tatbikat senaryosuna göre, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 nakliye uçağı ile hava kılavuz harekâtı gerçekleştiren paraşütçü komandolar, başarılı bir şekilde bölgeye atlayış yaptı. Yarının planları arasında ise, 265 paraşütçü komandonun gerçekleştireceği hava indirme harekâtının yapılacağı bölgenin emniyetinin alınması yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kayseri'de düzenlediği "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kayseri'de düzenlediği "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, gece atlayışı ile başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın "seçkin gözlemci günü" kapsamında, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda paraşütle gece atlayışı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kayseri'de düzenlediği "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kayseri'de düzenlediği "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, gece atlayışı ile başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın "seçkin gözlemci günü" kapsamında, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda paraşütle gece atlayışı yapıldı.

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