Erciyes Kayak Merkezi Bilimsel Makalede: Kayseri'nin Dünya Çapındaki Başarısı

Erciyes Kayak Merkezi bilimsel çalışmada gündemde

Kayseri'nin uluslararası başarısı akademiye taşındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce turizme kazandırılan ve günümüzde dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den tek merkez olarak gösterilen Erciyes Kayak Merkezi, akademik bir çalışmada yer aldı. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi tarafından kaleme alınan makalede merkez, kapsamlı biçimde ele alındı.

Bilimsel çalışmada, Erciyes'in 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pisti ile dünya standartlarında bir merkez olduğu vurgulandı. Makale, Erciyes'in hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini artıran bir destinasyon olduğuna dikkat çekti.

Makalenin odak noktaları

Bilkent Üniversitesi'nde yayımlanan 'Kış Turizminde Anadolu'nun Gözbebeği: Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nin Tarihi' başlıklı çalışmada, Türkiye'de kış turizminin tarihsel gelişimi, sosyo-ekonomik ve sosyokültürel etkiler ile stratejik planlama mekanizmaları Erciyes özelinde incelendi. Çalışma, kış turizminin yalnızca Kayseri'de değil, ülke genelinde ve yurt dışında da artan bir ilgiyle karşılandığını ortaya koydu.

Araştırma, Erciyes'in uluslararası platformlardaki başarısını ve bu çerçevede Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne de resmi üye olmuştu ifadesiyle elde edilen kurumsal konumlanmayı da not etti.

Devlet yatırımları ve Erciyes Master Planı

Çalışmada, son 20 yılda devlet öncülüğünde yapılan yatırımların Türkiye'nin kış turizmine ivme kazandırdığı; bu dönüşümün merkezinde ise Erciyes Dağı'nın volkanik bir alan olmaktan çıkarılarak planlı bir kış sporları destinasyonuna dönüştürülmesinin yer aldığı belirtildi. Makale, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen Erciyes Master Planı'nı ve bu planın finansman, altyapı, sürdürülebilirlik, yerel halk ve ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.

Sonuç olarak Erciyes Kayak Merkezi, turizm ve spor alanındaki yatırımları, uluslararası başarıları ve akademik çalışmalardaki yeriyle hem sektörel hem de bilimsel açıdan dikkat çekmeyi sürdürüyor.

