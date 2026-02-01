Erciyes Kayak Merkezi'ne Sömestr Bereketi: 1.4 Milyon Ziyaretçi

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde binlerce misafiri ağırladı. Türkiye’nin en uzun pistine sahip merkez, sömestir tatilinde toplam 1 milyon 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Sömestir coşkusu ve dolan pistler

Sömestir tatilinin son gününde Erciyes, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam etti. Tatilin son gününü kayak yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar Erciyes’in pistlerini doldurdu. Pistler, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, çocuklar da kar üzerinde doyasıya eğlendi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu sömestir boyunca toplam ziyaretçi sayısıyla ilgili şunları söyledi:

"Dolu dolu bir sömestir geçirdik. 18 Aralık’ta sezonu açmıştık. Güzel kar yağışı ile birlikte yılbaşı oldu, arkasından hemen sömestirin öncesinde yağan karla birlikte çok daha keyifli hale geldi Erciyes. Sömestirde Erciyes de doldu taştı desek yeridir. Sömestirin başında ’Şimdi tam Erciyes zamanı’ sloganıyla başlamıştık. Gerçekten bunun da hakkını verdi. Hedeflediğimiz rakama ulaştık son gün itibariyle. Şuanda 1.4 milyon misafir sayısına sömestir içerisinde ulaşmış olduk. Zaten sömestire gelene kadar da 1 milyon ziyaretçiye ulaşmıştık. Dolayısıyla hedefimiz olan sezon sonundaki 3 milyona doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Otellerde yüzde 100 doluluk

Akşehirlioğlu, tatil boyunca otellerin %100 doluluk seviyesine ulaştığını ve tatil sonrasında da rezervasyonların devam ettiğini belirtti. Erciyes’teki doluluk ve erken rezervasyon eğilimleri sömestir yoğunluğunu uzattı; imkanı olanlar bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası konaklamayı da kapsayacak şekilde rezervasyon yaparak tatili uzattı.

Akşehirlioğlu’nun açıklaması şöyle devam etti:

"Erciyes özellikle son zamanlarda çok dolu hale geldi. İmkanı olanlar sömestirin bir hafta öncesine ve bir hafta sonrasına da rezervasyon yaptırarak buradaki tatil dönemini bir aya çıkarabiliyorlar. Hemen sömestirin arkasından da yoğunluğumuz devam edecek. Hem şehir otellerimiz hem Erciyes’teki otellerimiz tatili yüzde 100 dolulukla geçirdi. Önümüzde de otellerimiz aynı şekilde rezervasyon almaya devam ediyor. Doluluk oranları yüzde 90’ın üzerinde sömestir sonrasında da devam ediyor. Bu sene inşallah içerisine bayram tatilini de alırsak kış tatilinin içerisine, bir sezonda yılbaşı, sömestir, bayram tatili derken 3-4 farklı pik yaptığı dönem olacak. Kayakseverlerin dolu dolu yaşayacağı bir Erciyes dönemi geçirmiş olacağız"

Erciyes, bu sömestir dönemiyle birlikte sezon hedefi olan 3 milyon ziyaretçiye doğru emin adımlarla ilerliyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KAYAK MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES KAYAK MERKEZİ; SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNÜNDE BİNLERCE MİSAFİR AĞIRLADI.