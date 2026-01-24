Erciyes Kayak Merkezi'ne Ziyaretçi Akını

Sömestir ve sezon açılışıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne yoğun ziyaretçi akını; kar 220 santimetre, 19 mekanik tesisi ve 112 kilometre pistlerle hizmette.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:40
Erciyes Kayak Merkezi'ne Ziyaretçi Akını

Erciyes Kayak Merkezi'ne Ziyaretçi Akını

Türkiye’nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sezonun açılması ve sömestir tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Kar kalınlığı 220 santimetreye ulaşan merkez, hem kayak tutkunlarına hem de ailelere kış sporları imkânı sunuyor.

Tesisler ve pistlerde yoğunluk

Merkez, yerli misafirlerin yanı sıra yurt dışından gelen ziyaretçilere de ev sahipliği yapıyor. 19 mekanik tesisi, 112 kilometre pistleri ve 4 kapısı ile birbirine bağlanan teleferik, lift ve pistleriyle tam kapasite hizmet veriyor. Otel dolulukları yüksek olup rezervasyonlar devam ediyor.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Evet Erciyes’te muhteşem bir kayak gününde yine beraberiz. Sömestirin tam ortasındayız, karneler alındı, insanlar, çocuklar, ailelerimiz, arkadaş grupları akın akın Erciyes’e geliyorlar. 18 Aralık’ta başladığımız kayak sezonunu çok şükür dolu dolu yaşıyoruz. Yılbaşında yağan karla, arkasından yağan karla yine sömestirin hem öncesinde hem içinde yağan karla birlikte muhteşem bir kar kalitesi, kar yüksekliği ile beraber bütün tesisleri açık. 19 mekanik tesisi, 112 kilometre pistleri ile 4 kapısı açık birbiriyle bağlantılı teleferikleri, liftleri, pistleri ile muhteşem bir Erciyes kayak gününde yine beraberiz. Otellerimizin doluluğu çok iyi. Rezervasyonlar devam ediyor. Şehir otellerimiz aynı şekilde. Kayseri’ye, Erciyes akın akın kayak yapmak için insanlar geliyor. Sömestir devam ediyor. Dolu dolu gidiyor. Öncesinde bildiğiniz üzere 1 milyona yakın misafir ağırlamıştık. Sömestirdeki hedefimiz de toplamda 1 buçuk milyon ziyaretçi. Dolayısıyla sezon bitimine yakın sömestirden sonraki ziyaretçi sayılarımızla birlikte bu yılki hedefimiz olan 3 milyona ulaşacağımıza inanıyorum. Şu anda son yağan karla birlikte 220 santimetre kar kalınlığımız var. Hava güzel, rüzgar yok, tesisler açık. Herkes mutlu ve otellerde aktiviteler devam ediyor. Kayak işletmelerimiz, hocalarımız, bizler Kayseri Büyükşehir Belediyemizin tüm ekipleri Erciyes’te dolu dolu bir kış geçirmek ve gelen misafirlere daha güzel hizmet vermek için var güçleriyle gayret ediyorlar. Biz de kış severlere, kayak severlere, beyaz zemin severlere şimdi tam Erciyes zamanı diyoruz ve vakit kaybetmeden Erciyes’e herkesi bekliyoruz"

Ziyaretçiler ve yetkililer, uygun kar ve tesis koşullarıyla Erciyes'in kış sezonunda yoğun bir dönem geçirdiğini, güvenli ve keyifli bir tatil için bölgeye davet ettiklerini belirtiyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KIŞ SPORLARI MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE HEM SEZONUN AÇILMASI...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KIŞ SPORLARI MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE HEM SEZONUN AÇILMASI HEM DE SÖMESTİR TATİLİ DOLAYISIYLA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KIŞ SPORLARI MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE HEM SEZONUN AÇILMASI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Koyunlar Meralara Döndü: Çobanlar Bayrama Hazırlanıyor
2
Doç. Dr. İrfan Koca: Migren Tedavisinde Nöralterapi, Akupunktur ve Botoks Etkili
3
Pakize Nursaçan Vefat Etti: Necmettin Nursaçan Cenaze Namazını Kıldırdı
4
Erdoğan Aydın'da: Toplu Açılış Öncesi Vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'na Alınmaya Başlandı
5
Erciyes Kayak Merkezi'ne Ziyaretçi Akını
6
Sömestir Coşkusu: Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı
7
Kayseri'de 333 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları