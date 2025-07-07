Erciyes Kayak Merkezi, Polonyalı tur operatörlerine tanıtıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya'dan gelen tur operatörleri, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes'i keşfetmek için bölgeye geldi.

Tur operatörleri, Erciyes Kayak Merkezi'nde çeşitli geziler yaparak yetkililerle istişarelerde bulundu. Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ile bir araya gelen operatörler, kayak merkezinin olanakları hakkında detaylı bilgi aldılar.

Turizmcilere, Erciyes Kayak Merkezi'nin sahip olduğu potansiyeli anlatan kapsamlı bir sunum yapıldı. Erciyes Kayak Merkezi'nin 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile kış sporları tutkunları için cazip bir destinasyon olduğu vurgulandı. Ayrıca, 2017 yılında Polonya'dan charter seferlerinin başlamasıyla bu bölge daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı.

Erciyes Kayak Merkezi, Polonya'dan gelen tur operatörlerine tanıtıldı.

Erciyes Kayak Merkezi, Polonya'dan gelen tur operatörlerine tanıtıldı.