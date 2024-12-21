Erciyes Kayak Merkezi, Yılbaşı Tatili İçin %100 Dolulukla Hazır

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Tatili Coşkusu

Yeni yıla İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Kayak Merkezi'nde girmek isteyen yerli ve yabancı turistler, buradaki otellerde %100'e yakın doluluk oranları ile dikkat çekiyor.

Güvenli Kayak Deneyimi

Erciyes Kayak Merkezi, güvenli kayak merkezi sertifikası ile toplamda 3 bin 100 yatak kapasitesine sahip. Kayak merkezi, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunmasıyla misafirlerine sunduğu 112 kilometre uzunluğundaki pistleri ve 25 kilometrelik teleferik hattı ile kayak yapma olanağı sağlıyor. 5,6 kilometrelik aydınlatılmış piste sahip merkez, gece kayağı imkanıyla da ilgi görüyor.

Yoğun Ziyaretçi Akını

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, 30 Kasım'da sezonun açıldığını ve kar kalınlığının 85 santimetreye kadar ulaştığını belirtti. Bu yıl ilk kez aralık ayından önce sezonu açan merkez, büyük bir ziyaretçi akını ile karşılaştı. Elcuman, "İlk hafta 30 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu, ikinci haftada ise 51 bine yaklaştı. Otellerimizin doluluk oranı %80'ler civarındaydı ve şu anda birçok otelimiz doldu." dedi.

Yılbaşı İçin Son Hazırlıklar

Merkezdeki otel yöneticisi Fevzi Erdoğan, yılbaşı rezervasyonlarının hızlı bir şekilde yapıldığını ifade ederek, "Özellikle 31 Aralık gecesi %95 doluluk ile yeni yıla girmeyi bekliyoruz. Misafirlerimizin çoğu Kore, Polonya ve Ukrayna'dan geliyor ve canlı müzik etkinlikleri ile yeni yılı kutlayacağız." şeklinde konuştu.

Erciyes, kayak tutkunları ve doğaseverler için 2023 yeni yılını karşılamak için mükemmel bir adres olmaya devam ediyor. Son rezervasyon fırsatları için tüm kayakseverleri Erciyes'te yeni yılı kutlamaya davet ediyoruz!

Yılbaşı tatili için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler, buradaki otellerde doluluğu yüzde 100'e yaklaştırdı.

Yılbaşı tatili için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler, buradaki otellerde doluluğu yüzde 100'e yaklaştırdı.