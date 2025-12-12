Erciyes’te 4. Uluslararası Dağlar Günü: Öğrenciler Zirvede Buluştu

Kayseri'de farkındalık ve eğitim odaklı etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen Uluslararası Dağlar Günü etkinliği, bu yıl dördüncü kez öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin konukları Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Çevre Kulübü öğrencileriydi.

Etkinlik, Erciyes Tekir Kapı bölgesinde bulunan Erciyes A.Ş. toplantı salonu'nda düzenlendi. Organizasyon, dağların insanlık için taşıdığı önemi vurgulayan ve dağ ekosistemlerinin korunmasına dikkat çeken bir program çerçevesinde ilerledi.

Programda, Buzullar, dağlarda ve ötesinde su, gıda ve geçim kaynakları için önemlidir mottosuyla gerçekleştirilen sunumlarda Erciyes'in coğrafi ve ekolojik önemi öğrencilere aktarıldı. Her yıl 11 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Dağlar Günü'nün amaçları ve farkındalık hedefleri katılımcılara hatırlatıldı.

Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni ve UNESCO Eğitimi Yeşillendirme Ortaklığı Üyesi Çelebi Kalkan, 2025 etkinliği kapsamında öğrencilere bilgi verdi ve etkinliğin eğitim boyutunu güçlendirdi. Ardından Erciyes hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

Sunumun tamamlanmasının ardından öğrencilerle birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen gözlemler ve saha çalışmalarıyla katılımcılara dağların ve buzulların yaşam döngüsündeki rolü somut örneklerle gösterildi.

Etkinlik, gençlerin dağ ekosistemleri konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyerek hem eğitsel hem de deneyimsel bir platform sundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE DÜNYANIN SAYILI KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİNİ YÖNETEN ERCİYES A.Ş. TARAFINDAN ULUSLARARASI DAĞ GÜNÜ DOLAYISIYLA ULUSLARARASI DAĞLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.