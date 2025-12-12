DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.962,44 -1,89%
BITCOIN
3.941.840,71 -0,86%

Erciyes’te 4. Uluslararası Dağlar Günü: Öğrenciler Zirvede Buluştu

Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Dağlar Günü etkinliğinde Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Çevre Kulübü öğrencileri sunum ve saha gezileriyle bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:32
Erciyes’te 4. Uluslararası Dağlar Günü: Öğrenciler Zirvede Buluştu

Erciyes’te 4. Uluslararası Dağlar Günü: Öğrenciler Zirvede Buluştu

Kayseri'de farkındalık ve eğitim odaklı etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen Uluslararası Dağlar Günü etkinliği, bu yıl dördüncü kez öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin konukları Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Çevre Kulübü öğrencileriydi.

Etkinlik, Erciyes Tekir Kapı bölgesinde bulunan Erciyes A.Ş. toplantı salonu'nda düzenlendi. Organizasyon, dağların insanlık için taşıdığı önemi vurgulayan ve dağ ekosistemlerinin korunmasına dikkat çeken bir program çerçevesinde ilerledi.

Programda, Buzullar, dağlarda ve ötesinde su, gıda ve geçim kaynakları için önemlidir mottosuyla gerçekleştirilen sunumlarda Erciyes'in coğrafi ve ekolojik önemi öğrencilere aktarıldı. Her yıl 11 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Dağlar Günü'nün amaçları ve farkındalık hedefleri katılımcılara hatırlatıldı.

Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni ve UNESCO Eğitimi Yeşillendirme Ortaklığı Üyesi Çelebi Kalkan, 2025 etkinliği kapsamında öğrencilere bilgi verdi ve etkinliğin eğitim boyutunu güçlendirdi. Ardından Erciyes hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

Sunumun tamamlanmasının ardından öğrencilerle birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen gözlemler ve saha çalışmalarıyla katılımcılara dağların ve buzulların yaşam döngüsündeki rolü somut örneklerle gösterildi.

Etkinlik, gençlerin dağ ekosistemleri konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyerek hem eğitsel hem de deneyimsel bir platform sundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE DÜNYANIN SAYILI KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİNİ YÖNETEN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE DÜNYANIN SAYILI KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİNİ YÖNETEN ERCİYES A.Ş. TARAFINDAN ULUSLARARASI DAĞ GÜNÜ DOLAYISIYLA ULUSLARARASI DAĞLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE DÜNYANIN SAYILI KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİNİ YÖNETEN...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir 2025 Aralık Meclisi: 28 Gündem ve Arkeolojik Alan Tescilleri
2
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
3
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
4
Bartın'da 78 Yaşındaki Zehra Günay Çalılıktan Kurtarıldı
5
Yozgat Belediye Meclisi'nde 'Yalancı' Tartışması Gerginliğe Dönüştü
6
Kastamonu'da büfe işletmecisi müdür yardımcısını darp etti: Tutuklandı
7
Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?