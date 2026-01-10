Erciyes’te Hafta Sonu Yoğunluğu: Binlerce Turist Dağa Akın Etti

Güneşli hafta sonunu fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist, 112 kilometrelik pist ve 19 mekanik tesisli Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:20
Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu: Binlerce kişi akın etti

Güneşli hava ve geniş pist ağı weekend trafiğini artırdı

Hafta sonunu fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’e akın etti. Bölge, güneşli havayı değerlendirmek isteyen ziyaretçilerle doldu.

Dünya’nın en iyi 25 kayak merkezi listesine Türkiye’den giren tek merkez olan Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pistiyle dünya standartlarında hizmet sunuyor. Kayakseverler, merkezde güzel havada kayak yapmanın tadını çıkardı.

Erciyes’e gelen yerli turistler, sıcak ve güneşli koşullarda kayak yapmanın çok keyifli olduğunu belirterek herkesi dağa davet etti.

