ABD'den Maduro Operasyonu Açıklaması: 'Sorumluluk Suç Faaliyetlerini Sürdürmeyi Tercih Edenlerde'

DOJ, FBI ve DEA, Maduro'ya yönelik operasyonda sorumluluğun suç faaliyetlerini sürdürmeyi tercih edenlerde olduğunu belirtti; Pam Bondi operasyonu övdü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 05:07
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 05:07
Ortak Açıklama

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik operasyonun, uyuşturucu krizi ve bağlantılı suçlarla yürütülen cezai kovuşturmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

"ABD bu meseleyi barışçıl bir şekilde çözmek için her türlü hukuki seçeneği değerlendirdi. Bu fırsatlar defalarca reddedildi. Bu sonucun sorumluluğu, suç teşkil eden faaliyetlerini sonlandırmak yerine sürdürmeyi tercih edenlere aittir" ifadelerine yer verildi.

Bondi'nin Açıklaması

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada, Maduro'yu ABD'de adalete teslim etmeyi amaçlayan karmaşık bir kolluk görevinin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

"Bu operasyon, federal hükümetin birçok birimi arasında aylarca süren bir koordinasyon, ayrıntılı bir planlama ve kusursuz bir uygulama gerektirdi. ABD Savunma Bakanlığı bu olağanüstü çabaya öncülük etti. Cesur ve kahraman askeri personelimize ne kadar teşekkür etsek azdır" denildi.

Operasyonun Niteliği

Açıklamada, operasyona katılan tüm personelin profesyonel ve kararlı şekilde, ABD yasalarına ve belirlenmiş protokollere sıkı sıkıya uyduğu ifade edildi. "Bu, Başkan Donald Trump’ın ekibi arasındaki yoğun işbirliği ve güvene dayanan, mükemmel şekilde yürütülen bir operasyondu" değerlendirmesine yer verildi.

Maduro operasyonunun, ABD Adalet Bakanlığı’nın hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü ve ABD ulusal güvenliğinin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını yansıttığı kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

