Kızılcık, Yağlı Karaciğer Etkilerini Azaltıyor: Bayram’a Pınar Enstitüsü 2025 Birincilik Ödülü

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Merve Bayram, Pınar Enstitüsü’nün 2025 Bilimsel Makale Ödülleri kapsamında Birincilik Ödülüne layık görüldü. Ödül, Bayram’ın kızılcık (Cornus mas L.) tüketiminin yağlı karaciğer hastalığı üzerindeki etkilerini ele alan çalışmasına verildi.

Ödül Değerlendirmesi

Pınar Enstitüsü, 2021-2024 yılları arasında hakemli dergilerde yayımlanan bilimsel makaleleri; bilime katkı, toplumsal yarar ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirdi ve Bayram’ın çalışmasını bu ölçütler doğrultusunda birinciliğe layık gördü.

Akademik Ortam ve Teşekkür

"Yalnızca mesleki değil, insani açıdan da güvende hissettiren bir akademik ortam"

Bayram, çalışmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Marmara Üniversitesi’nde doktora tez sürecim kapsamında yürüttüğüm bu çalışma, akademik yolculuğumun önemli bir aşamasını temsil etmektedir. Kurumumun sunduğu teşvik edici yaklaşım, güçlü dayanışma kültürü ve nitelikli akademik paylaşım iklimi; çalışmamın sabırla olgunlaşmasında ve bilimsel bir yayına dönüşmesinde önemli bir motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Bu sürece katkı sunan ve her aşamada destek olan kurumuma içten teşekkürlerimi sunarım."

Çalışmanın Yayımlandığı Dergi ve Makale

Ödüllü çalışma, SCIE kapsamında taranan ve Q1 kategorisinde yer alan Journal of Ethnopharmacology dergisinde yayımlandı. Makalenin başlığı: Effects of Cornus mas L. on anthropometric and biochemical parameters among metabolic associated fatty liver disease patients: A randomized clinical trial. Araştırma, geleneksel olarak tüketilen kızılcık (Cornus mas L.) meyvesinin, metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer hastalığı bulunan bireylerdeki antropometrik ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerini bilimsel yöntemlerle inceliyor.

Çalışma Tasarımı

Araştırma, beş ayrı grup merkezinde yürütüldü: diyet yapan ve kızılcık tüketenler, sadece diyet yapanlar, sadece kızılcık tüketenler, herhangi bir müdahale almayan grup ve sağlıklı kontrol grubu. Kızılcık liyofilize edilerek toz formda ve standart dozda katılımcılara verildi; süreç boyunca olası yan etkiler izlendi. Uygulama süresi sekiz haftalık olarak planlandı.

Bulgular

Çalışma sonuçları, kızılcık tüketen ve/veya diyet uygulayan gruplarda kilo, bel çevresi ve vücut yağ oranında azalma olduğunu gösterdi. Araştırmacılar ayrıca kan şekeri, insülin direnci ve kolesterol değerlerinde anlamlı iyileşmeler tespit etti. Karaciğer enzimleri düşüş göstermiş; sadece kızılcık tüketen grupta bile kan şekeri kontrolünde iyileşme gözlemlendi. Hiçbir müdahale almayan grupta ise birçok parametrede olumsuz değişimler ortaya çıktı.

Bu bulgular, metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer hastalığında beslenme temelli müdahalelerin ve geleneksel gıda öğelerinin potansiyel katkılarına işaret ediyor.

DOÇ. DR. HATİCE MERVE BAYRAM