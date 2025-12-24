Aydın'da '20. Yılında Denetimli Serbestlik ve Bağımlılıkla Mücadele' Paneli Düzenlendi

Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. kuruluş yılı kapsamında Aydın, Nazilli ve Söke Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından düzenlenen panel, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Etkinliğe; Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Kılıç, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Soner Akbaş, Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ile yargı mensupları, üniversite akademisyenleri, öğrenciler ve denetimli serbestlik ile ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Panel Konuları ve Sunumlar

Panelde, denetimli serbestliğin gelişim süreci ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına odaklanıldı. Sunumları yapan uzmanlar şunlardı:

Ayhan Türk (Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Öğretmeni) — 'Geçmişten Günümüze Denetimli Serbestlik Sistemi'.

Sertan Akdağ (Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyal Çalışmacısı) — 'Denetimli Serbestlik Sisteminde Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri'.

Ömer Faruk Altınbaşak (Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü) — 'Denetimli Serbestlik Sisteminde Bağımlılıkla Mücadele'.

Doç. Dr. Eyüp Yılmaz — 'Teknolojik Bağımlılık'.

Ayrıca Uzman Hemşire Ü. Öğr. Üyesi Süleyman Ümit Şenocak 'Kumar Bağımlılığı' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kapanış

Panel, Aydın, Nazilli ve Söke'de bulunan kamu kurumları, odalar, borsalar ve derneklerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla devam etti ve etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

