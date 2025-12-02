Erciyes’te Sezon Öncesi Toplantı: Otel Yöneticileriyle İstişare

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimi sektör paydaşlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otellerin yöneticileriyle bir araya gelerek sezon öncesi talepler, öneriler ve beklentiler üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ve birim müdürleri katıldı. Yapılan geniş istişarede otellerin öncelikli talepleri ve sezon hazırlıklarına dair öneriler ele alındı.

Hamdi Elcuman, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Erciyes A.Ş. olarak, bölgedeki tüm paydaşlarla düzenli olarak bir araya gelip, onların görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Bu sayede daha kaliteli bir hizmet sunmayı ve bölgenin turizm potansiyelini daha da artırmayı hedefliyoruz"

Erciyes, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pisti ile dünya standartlarında bir kayak merkezi olarak öne çıkıyor. Her yıl artan yerli ve yabancı turist ilgisinin bu yıl yapılacak iyileştirmelerle daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

