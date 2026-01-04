Erdek’te Kayıp Elif Kumal: Kaymakam Göç "Elif’ten hiç bir iz yok"

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 27 Aralık tarihinde Kapıdağ Yarımadası, Yukarıyapıcı Göleti mevkiinde kamp yaptığı noktadan ayrıldıktan sonra kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için yürütülen arama çalışmaları sürüyor. O gün Kumal'ın yanında erkek arkadaşı E.G. bulunuyordu; yaşanan tartışmanın ardından Kumal kendi aracıyla bölgeden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Arama çalışmaları ve yöntemler

Jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, havadan ve karadan Kapıdağ’ın zorlu arazisinde hem yaya hem de araçlı taramalar gerçekleştiriyor. Ekipler tavuk çiftlikleri, depolar, sazlık alanlar ve dere yatakları başta olmak üzere ulaşılması güç birçok noktada detaylı inceleme yapıyor. Jandarma dalgıçları gölette dalışlar gerçekleştirerek olası izleri arıyor. Çalışmalarda termal sonar arama cihazları, iz takip köpekleri, dron destekli taramalar ve bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri aktif olarak kullanılıyor.

Kaymakam Hasan Göç'ün açıklaması

Erdek Kaymakamı Hasan Göç, arama çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı: "Elif Kumal’ı arama çalışmalarımız, kesintisiz bir şekilde, her gün personel sayımızı ve ekipmanlarımızı artırarak devam etmektedir. Bugün 500’ün üzerinde personelle arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Hem karada, hem kara ile denizin birleştiği alanlarda, hem de burada sizin de şahit olduğunuz gibi gölde yeniden arama yapıldı. Maalesef herhangi bir iz ya da emareye rastlanmadı. Bugün Jandarma Özel Harekât personelimiz bölgeye geldi. Ayrıca emniyetten 50 kişilik Jandarma Özel Harekât, 30 kişilik Çevik Kuvvet personelimiz de arama çalışmalarına katıldı. Yarın ise jandarmamızdan çok özel bir ekip daha gelecek. Şu anda kullanılan teknik cihazların, su altı aramaya yönelik bir üst versiyonu olan cihazlarla çalışacak yeni bir ekibimiz yarın sahada olacak ve çalışmalarımıza onlarla devam edeceğiz. Bizim tabii ki birinci önceliğimiz, kızımızın sağ salim bulunmasıdır. Ancak bu süreci ilerletecek en önemli imkânımız da kızımızın kullandığı aracın bulunmasıdır. Araç, sahada gözle görülmesi ve emare vermesi daha kolay olan bir unsur. Bu nedenle çalışmalarımızı bu nokta üzerinde yoğunlaştırdık. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Ancak biz, sürecin sonu nereye varırsa varsın, ne kadar süre devam ederse etsin, kızımızı ailesine teslim edebilmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

