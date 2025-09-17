Erdem: CHP, Ertelenen Büyükşehir Meclisinde Aydın'ın Hayati Yatırımlarına Ret Verdi

AK Parti İl Başkanı Erdem'den Büyükşehir Meclisi açıklaması

CHP'nin ret kararına tepki: 'Aydın'ın geleceğini ipotek altına alıyor'

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, ertelenen Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısına ilişkin yaptığı konuşmada, CHP grubunun toplantıyı provokasyon ve eylemle sabote ettiğini belirtti.

Erdem, partisinin il binasındaki basın toplantısında, CHP grubunun Aydın halkının beklediği hizmetlerin önünü tıkadığını, gündem maddeleri oylanırken bazı CHP üyelerinin çekimser kalarak ellerini kaldırmadığını ve bunun sebebinin kendi ilçelerine yapılacak yatırımlara ret dememek olduğunu söyledi.

"CHP grubu Aydın'ın geleceğini şekillendirecek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini doğrudan yükseltecek hayati yatırımlara ret oyu kullanmıştır." ifadelerini kullanan Erdem, meclisin bir hizmet ve kalkınma platformu olduğunu vurguladı.

Erdem, CHP grubunun Şehir Hastanesi'ne yeni bağlantı yolları, Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesi, 17 ilçede sıcak asfalt çalışmaları, köy yollarının asfalt kaplama çalışmaları, yeni evsel atık depolama ve bertaraf tesisleri, Efeler kuzey çevre yolunun kamulaştırma kararı, Didim'e yeni şehirlerarası otogar yapımı ve Tralleis Antik Kenti kazı çalışmaları gibi projelere ret oyu verdiğini hatırlattı.

Erdem, bu projelerin Aydın'ın ulaşımdan altyapısına, çevre sağlığına, turizmine ve şehircilik hizmetlerine kadar geniş alanlarda kente değer katacağını, istihdamı artıracağını ve vatandaşların yaşamını kolaylaştıracağını kaydederek, CHP'nin sorumsuz muhalefet anlayışının Aydın'ın geleceğini ipotek altına alan bir engel olduğunu söyledi.

Basın açıklamasına AK Parti Milletvekili Ömer Özmen ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı bildirildi.

