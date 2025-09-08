Erdoğan: 2025-2026 Eğitim Yılı Açılışında Fatih Projesi ve Yeni Maarif Vizyonu

Erdoğan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılışında Konuştu

Fatih Projesi, yatırımlar ve maarif vizyonu öne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada hükümetlerinin en büyük yatırımının eğitim, dolayısıyla insan olduğunu vurguladı.

Erdoğan, törende yakın zamanda hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Sibel Turhan'ı andı. Sibel Turhan'ın okulun konferans salonunda sahne hazırlığı sırasında geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi. Erdoğan, ayrıca Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın başta olmak üzere eğitim ordusunun tüm şehitlerini rahmetle andığını ifade etti.

Konuşmasında maarif davasının fikir emekçilerinden merhum Nurettin Topçu'nun 65 yıl önceki sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, Topçu'nun “Millet ruhunu meydana getiren maariftir. Maarifin düşmesi millet şuurunu yerlere serer. Maarife değer vermeyiş millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Maarif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider. Şu halde millet, maarif demektir.” tespitini aktardı.

Erdoğan, maarif vizyonunun millet tasavvurunu ve millet olma şuurunu yansıttığını belirterek, geçmişi anlamanın, bugünü okumanın ve geleceği şekillendirmenin güçlü bir maarif ufkuyla mümkün olacağını kaydetti. “İstiklalden istikbale Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirmek” amacına yönelik yeni maarif modelinin sadece insan yetiştirmeyi değil, aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.

Eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve etkin katılım ilkeleriyle 21. yüzyılın koşullarına uygun bir program uygulandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, müfredat düzenlemeleri, öğretmenlerin özlük haklarında ve çalışma koşullarında yapılan iyileştirmeler ile okul ve dersliklerin fiziki ve teknik imkânlarının güçlendirildiğini anlattı.

Erdoğan, hükümetlerinin eğitim alanındaki çalışmalarını özetlerken şu rakamları paylaştı:

“Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık.”

Ayrıca Erdoğan, kütüphane sayısının 2002'deki 13 bin 851'den 40 bin 944'e çıkarıldığını, bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabının ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırıldığını ve bu yıl çocukların okula başladıklarında kitaplarını masalarında hazır bulacaklarını belirtti.

Diğer altyapı verileri arasında laboratuvar sayısının 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükseltilmesi, bilim ve sanat merkezlerinin son 22 yılda 20 kat artışla 364'e çıkarılması ve 23 yıl önce yalnızca 2 bin 791 olan spor salonu sayısının bugün 12 bin 214 olarak gençlerin hizmetine sunulması yer aldı.

Ek olarak, eğitime ayrılan toplam bütçenin 2002'de 10,44 milyar lira iken 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar lira olarak tahsis edildiğini aktaran Erdoğan, eğitim ordusunun güçlendirilmesine dair de bilgi verdi: “821 binden fazla öğretmenin atamasını yaparak eğitim ordusunun gücüne güç kattık.”

Yalnızca altyapı eksiklerinin giderilmediğini, eğitim sistemini felç eden yasakların kaldırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdiklerini; eğitimde fırsat eşitliğini yeniden hakim kıldıklarını belirtti. Erdoğan, eğitimde yapılan yatırım, destek ve reformlarla Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünün açıldığını ifade ederek, bu çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

(Sürecek)