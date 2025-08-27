Erdoğan: 460 milyon dolarlık Gök Kubbe teslimatı ve Çelik Kubbe ile yeni hava savunma dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller', Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Törenin anlamı ve Zafer Haftası vurgusu

Erdoğan, Ağustos ayının millet için özel olduğunu; Malazgirt, Çaldıran Savaşı, Mohaç Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi kader tayin eden zaferlerin bu ayda kazanıldığını hatırlatarak, Ahlat ve Malazgirt Meydanı'ndaki buluşmaları anımsattı. 30 Ağustos'ta büyük zaferi kutlayacaklarını belirtti.

Bugünün Zafer Haftası içinde ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacak ve savunma sanayisini ileri taşıyacak üç adımı açıkladı: Çelik Kubbe teslimatları, ASELSAN'ın 14 tesisinin açılışı ve Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelinin atılması.

Gök Kubbe teslimatı ve savunma sanayi mesajı

Erdoğan törende, 'Bugün, 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz' diyerek teslimatın önemine işaret etti.

Son yıllarda çevrede yaşanan çatışmaların hava savunma ve radar sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, kendi radarını, hava savunma sistemini ve elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen ülkenin güvenlik sınamaları karşısında gelecek göremeyeceğini belirtti. Erdoğan, 'Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur, hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir' ifadesini kullandı.

Bugün gerçekleşen teslimatları verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delili olarak niteleyen Erdoğan, salona gelmeden önce sistemleri yerinde gördüğünü ve 'adeta bir gövde gösterisine' tanık olduğunu anlattı.

Sistem detayları ve yeni yetenekler

Erdoğan, teslim edilen sistemlerin yapısını şu şekilde aktardı: bir adet siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç ile ülke hava savunmasında dönüm noktası; ayrıca üç adet hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 araç ile orta menzilde caydırıcılığın güçleneceğini söyledi.

Erdoğan, hava savunmasında farklı bir sınıfa çıkılacağını belirterek, 'KORKUT hava savunma sistemi ile erken ihbar radarlarımız sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak. Yedi adet PUHU ve iki adet REDET elektronik harp sistemi ise bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak' dedi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Ayrıca ASELSAN'ın, sahadaki tüm sistemlerin anlık haberleşmesini ve entegrasyonunu sağlayacak yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımını geliştirdiğini vurgulayan Erdoğan, bu yazılım sayesinde yüzlerce hava savunma sisteminin tek bir sistem gibi hareket edeceğini ifade etti.

ASELSAN'a ve emeğe teşekkür

Erdoğan, bu tarihi günde ASELSAN'ın yalnız bir şirket değil, bir milletin bağımsızlık yolculuğunun yeni safhasına tanıklık ettiğini belirterek, 'Şehitlerimizin ruhlarını da şad edeceğine inandığım tüm bu adımların ASELSAN'ımıza, savunma sanayimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' dedi. ASELSAN'ın kuruluşundan itibaren 50 yıl boyunca katkı veren herkese şükranını sundu ve şirket çalışanlarına teşekkür etti.

(Sürecek)