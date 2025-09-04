DOLAR
Erdoğan 6 Eylül'de Malatya'da 300 Bininci Konutun Anahtarını Teslim Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Eylül 2025 Cumartesi saat 16.00'da Malatya'da 300 bininci konut ve 212 derslikli 12 okulun anahtarını teslim edecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:25
Teslim töreni ve açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak teslim törenine ilişkin açıklamada bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 6 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek teslim töreniyle vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor.”

Açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milletçe tek yürek olduklarını ve gösterilen asrın birlikteliği ruhu ile yaraları sarmaya devam ettiklerini vurgulayan Duran, ilk günden itibaren hızlı şekilde harekete geçtiklerini ve vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturmak için tüm gücüyle çalıştıklarını belirtti.

Duran ayrıca şunları kaydetti:

“Bugün ise büyük bir gururla, yaraların sarıldığı, yeni yuvaların yükseldiği bu süreçte, 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okulu da hizmete alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek teslim töreniyle vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Bu anlamlı teslim töreni, yalnızca bir anahtar teslimi değil aynı zamanda yeniden ayağa kalkan bir milletin kararlılığının, dayanışmasının ve umudunun simgesidir. Her yeni anahtar, sadece bir kapıyı değil, aynı zamanda yeniden doğan bir hayatı, sarmalanan bir yarayı ve güçlenen bir geleceği temsil ediyor.”

Tören, deprem sonrası yürütülen yeniden yapılandırma çalışmalarının önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

