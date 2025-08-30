DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.466.991,21 -0,98%

Erdoğan: 9 Yılda 'İmkansız'ı Başardık — FETÖ'nin Askeri Eğitimdeki Tahribatı Telafi Ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl içinde 'imkansız' denileni başardıklarını ve FETÖ'nün askeri eğitimdeki tahribatı ziyadesiyle telafi ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:21
Erdoğan: 9 Yılda 'İmkansız'ı Başardık — FETÖ'nin Askeri Eğitimdeki Tahribatı Telafi Ettik

Erdoğan: 9 Yılda 'İmkansız'ı Başardık — FETÖ'nin Askeri Eğitimdeki Tahribatı Telafi Ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri eğitimdeki dönüşüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik"

Erdoğan, açıklamasında 9 yıl içinde hayata geçirilen adımların askeri eğitimdeki yapısal sorunları gidermede belirleyici olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, FETÖ kaynaklı tahribatın onarılmasına yönelik çabaların sürdüğü ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi yönünde kararlı adımlar atıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
2
Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye: "Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz"
3
Hakkari'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı
4
Giresun Dereli'de Restoran Yangını: Sosyal Tesis Kullanılamaz Hale Geldi
5
UNRWA: Gazze’de 660 bin çocuk üçüncü yıldır okula gidemiyor
6
Erdoğan: Kahraman Ordumuzu Yıpratmaya Çalışanlar Karşılarında Bizi Bulacak
7
Batı Afrika'da Göçmen Teknesi Alabora Oldu: En Az 70 Ölü

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta