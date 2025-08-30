Erdoğan: 9 Yılda 'İmkansız'ı Başardık — FETÖ'nin Askeri Eğitimdeki Tahribatı Telafi Ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri eğitimdeki dönüşüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik"

Erdoğan, açıklamasında 9 yıl içinde hayata geçirilen adımların askeri eğitimdeki yapısal sorunları gidermede belirleyici olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, FETÖ kaynaklı tahribatın onarılmasına yönelik çabaların sürdüğü ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi yönünde kararlı adımlar atıldığı belirtildi.