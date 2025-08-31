Erdoğan'a Hakaret Paylaşımı Yapan D.A. Gözaltına Alındı
EGM'den yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı bildirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada, paylaşımı yapan kişinin D.A. olduğu belirlendiği ve söz konusu şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.
EGM ayrıca, hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.