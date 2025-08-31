DOLAR
Erdoğan'a Hakaret Paylaşımı Yapan D.A. Gözaltına Alındı

EGM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunan D.A.'nın gözaltına alındığını ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:39
EGM'den yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı bildirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, paylaşımı yapan kişinin D.A. olduğu belirlendiği ve söz konusu şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

EGM ayrıca, hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

