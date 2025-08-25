Erdoğan Ahlat'ta: "Ahlat, Kızılelma'nın anahtarı"

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı anma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfınca düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı konuşmada, Ahlat'ı Türkiye'nin tarih ve kültür hafızasının merkezi olarak tanımladı.

Erdoğan, anmanın manevi atmosferine vurgu yaparak katılımcılara selam ve teşekkürlerini iletti: "Sizlerin vesilesiyle Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan, İslam'ın kubbesi olarak zikredilen bu kadim beldeden ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum."

Programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara da şükran belirten Cumhurbaşkanı, "Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen Okçular Vakfımızın her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı, tebriklerimi iletiyorum. Aynı şekilde, programa katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, derneklerimize, vakıflarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan, Ahlat'ın sadece bir yerleşim değil, bin yıllık varlığın şahitliği olduğunu vurguladı: "Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler ve diğer tüm eserler yalnızca birer kültür varlığı değil, bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir."

Konuşmasında Selçuklu mirasına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Selçuklu Kabristanı'ndaki taş mezarlar üzerinden bu eserlerin milli ve manevi değerlerin tecessümü olduğunu ifade etti ve "Sandukalar ise alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimizin Hadis-i Şerifleri ile tezyin edilmiştir." sözlerini paylaştı.

Erdoğan, Ahlat'ta tarih boyunca vatan olgusunu güçlendiren kahramanları andı: "Ertuğrul Gazi'nin doğduğu ata şehrimizdeyiz... bu toprakların harcını karan vahdet, uhuvvet ve şehadet şuuru ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Okuduğu dizelerle Ahlat'ın kimliğini dile getiren Cumhurbaşkanı, şu satırları aktardı: "Ben hal'im, ben atiyim, ben maziyim. Ben Erzen Hatun, ben Dede Maksut, Ben Abdurrahman Gazi'yim. Alparslan'ı Malazgirt'e ben yolladım. Ertuğrul'un, Osman Bey'in beşiğini ben salladım. Bende güneş başka doğar. Benim yıldızlarım daha parlaktır. Benim göklerim mavi, mehtabım aktır. Beni hala tanımadınız mı? Ben Ahlatım."

Program boyunca gösterilen birlik ve beraberlik tablosuna teşekkür eden Erdoğan, katılımcılara: "Coşkunuz için, ahde vefanız için karşımda gördüğüm şu muhteşem kardeşlik tablosu için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadeleriyle seslendi.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı, Malazgirt Zaferi'nden günümüze kadar vatan savunmasında şehit düşen ve gazi olanları rahmet ve şükranla yad etti ve "Bu vatanı, ebet müddet ilkesine dayalı devlet şiarımızı... son nefesimize kadar muhafaza ve müdafaa etmeye inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)