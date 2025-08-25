DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

Erdoğan Ahlat'ta: "Ahlat, Kızılelma'nın anahtarı"

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında Ahlat'ta konuştu; Ahlat'ı Kızılelma'nın anahtarı ve bin yıllık mevcudiyetin simgesi olarak niteledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:48
Erdoğan Ahlat'ta: "Ahlat, Kızılelma'nın anahtarı"

Erdoğan Ahlat'ta: "Ahlat, Kızılelma'nın anahtarı"

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı anma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfınca düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı konuşmada, Ahlat'ı Türkiye'nin tarih ve kültür hafızasının merkezi olarak tanımladı.

Erdoğan, anmanın manevi atmosferine vurgu yaparak katılımcılara selam ve teşekkürlerini iletti: "Sizlerin vesilesiyle Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan, İslam'ın kubbesi olarak zikredilen bu kadim beldeden ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum."

Programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara da şükran belirten Cumhurbaşkanı, "Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen Okçular Vakfımızın her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı, tebriklerimi iletiyorum. Aynı şekilde, programa katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, derneklerimize, vakıflarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan, Ahlat'ın sadece bir yerleşim değil, bin yıllık varlığın şahitliği olduğunu vurguladı: "Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler ve diğer tüm eserler yalnızca birer kültür varlığı değil, bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir."

Konuşmasında Selçuklu mirasına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Selçuklu Kabristanı'ndaki taş mezarlar üzerinden bu eserlerin milli ve manevi değerlerin tecessümü olduğunu ifade etti ve "Sandukalar ise alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimizin Hadis-i Şerifleri ile tezyin edilmiştir." sözlerini paylaştı.

Erdoğan, Ahlat'ta tarih boyunca vatan olgusunu güçlendiren kahramanları andı: "Ertuğrul Gazi'nin doğduğu ata şehrimizdeyiz... bu toprakların harcını karan vahdet, uhuvvet ve şehadet şuuru ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Okuduğu dizelerle Ahlat'ın kimliğini dile getiren Cumhurbaşkanı, şu satırları aktardı: "Ben hal'im, ben atiyim, ben maziyim. Ben Erzen Hatun, ben Dede Maksut, Ben Abdurrahman Gazi'yim. Alparslan'ı Malazgirt'e ben yolladım. Ertuğrul'un, Osman Bey'in beşiğini ben salladım. Bende güneş başka doğar. Benim yıldızlarım daha parlaktır. Benim göklerim mavi, mehtabım aktır. Beni hala tanımadınız mı? Ben Ahlatım."

Program boyunca gösterilen birlik ve beraberlik tablosuna teşekkür eden Erdoğan, katılımcılara: "Coşkunuz için, ahde vefanız için karşımda gördüğüm şu muhteşem kardeşlik tablosu için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadeleriyle seslendi.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı, Malazgirt Zaferi'nden günümüze kadar vatan savunmasında şehit düşen ve gazi olanları rahmet ve şükranla yad etti ve "Bu vatanı, ebet müddet ilkesine dayalı devlet şiarımızı... son nefesimize kadar muhafaza ve müdafaa etmeye inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
2
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
3
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
6
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
7
Store: Norveç, Ukrayna'ya Güçlü Desteğini Sürdürecek

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan