Erdoğan Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri

Erdoğan Ahlat'ta Malazgirt Etkinliklerine Katılacak

Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın, Okçular Vakfınca düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinliklerine Bitlis'in Ahlat ilçesinde katılacağını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda; Erdoğan'ın Ahlat'ta düzenlenecek etkinliklere katılım sağlayacağını ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağını belirtti.

Erdoğan'ın 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacağı kaydedildi.

Duran'ın paylaşımındaki ifadeler şöyle: "Cumhurbaşkanı'mızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."