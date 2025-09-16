Erdoğan: 'AK Parti Bu Davada Yok' — CHP Kurultay, Suriye, Kıbrıs ve Libya Değerlendirmesi

Erdoğan'dan uçakta kapsamlı değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP kurultay davası, Suriye'deki entegrasyon süreci, Kuzey Kıbrıs ve Libya politikalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

CHP kurultay davası: AK Parti'nin konumu

Erdoğan, CHP kurultay davasına ilişkin net bir tutum sergileyerek şunları söyledi: "Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar." Yargının bağımsızlığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı, ara kararın verildiğini ve sürecin yeniden yargı kararıyla netleşeceğini belirtti.

Erdoğan, parti içi iddialara da değinerek "Rüşvet, haraç, yolsuzluk, sahtekarlık, irtikap ve delege pazarlığı" ifadelerini aktardı ve CHP yönetimine yönelik eleştirisini sürdürdü: "İta amirlerinden izin almadan konuşamayan bir CHP yönetimi var." Öte yandan katılımlara açık olduklarını, örnek olarak Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel başta olmak üzere bazı isimlerin AK Parti'ye geçtiğini hatırlattı.

Suriye: Entegrasyon ve barış vurgusu

Erdoğan, Suriye'de birlik ve kalıcı barışın sağlanmasının Türkiye için öncelik olduğunu söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmeler yaptığını belirten Erdoğan, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon arayışlarının Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, bölgedeki zorluklara dikkati çekerek şu ifadeyi kullandı: "Barış ile hep beraber kazanmak varken çatışmayla kaybetmek niye?" Uluslararası diplomasi ile yerel dinamiklerin iç içe geçtiği karmaşık bir süreçte Türkiye'nin Suriye'yi yalnız bırakmayacağını, Dışişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı aracılığıyla sıkı diyalogların sürdürüldüğünü ifade etti.

Kıbrıs: Hak ve garantiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekimde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Erdoğan, KKTC'nin egemen bir devlet olduğunu ve seçimlerin bağımsız yargı gözetiminde gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye'nin garantörlük haklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz olarak görüyoruz. Buna el uzatılmasına da müsaade etmeyiz" dedi.

Erdoğan, Kıbrıs sorununda geçmişte yaşanan acılara dikkat çekerek uyardı: "Kimse Kıbrıs Adası üzerinde yeni acıları ortaya çıkartacak oyunlar kurmamalıdır." Son olarak KKTC seçimleri için "Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Libya: Doğu ile Batı arasında diyalog çağrısı

Libya konusundaki soruya yanıtında Erdoğan, Türkiye'nin süreç boyunca meşru Trablus hükümetini desteklediğini ve son dönemde Trablus ile doğu arasındaki diplomatik kanalların açılmasına yönelik adımlar atıldığını belirtti. Erdoğan, Hafter ve Bingazi yönetimiyle ilişkilerde temasların sürdüğünü aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin hedefini şöyle özetledi: Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması. Ayrıca, Bingazi yönetiminin Türkiye ile Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasının uluslararası hukuk açısından önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Erdoğan, tüm bu başlıkların Türkiye'nin çok boyutlu diplomasi çabalarının ve bölgesel vizyonunun bir yansıması olduğunu belirterek, Libya'da adil, muteber ve şeffaf seçimlerle siyasi sürecin ilerlemesi beklentisini yineledi.

(Sürecek)