Erdoğan, AK Parti Kongresi'nde Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Duyurdu

Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı tanıttı. "Kapsamlı reform planımız sayesinde ülkemizin büyüme potansiyelini ve verimliliğini artıracağız" diyen Erdoğan, bu programla Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine yükselebileceğine dikkat çekti.

Reform İradesini Sürekli Kılmak

Erdoğan, ekonomide ve demokraside elde ettikleri başarıların reform iradelerinin sürekliliğine bağlı olduğunu belirtti. Refom çalışmalarının, kendilerini yenilemek ve millete yeni hedefler koymak için gerekli olduğunu ifade etti.

Reform Programı'nın Temel Alanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform programının Ekonomik Dönüşüm, Yeşil ve Dijital Dönüşüm, Sosyal Politikalar, Yargı ve Temel Haklar, Siyasi ve İdari Düzenlemeler olmak üzere beş ana sütun üzerine inşa edildiğini açıkladı. Ayrıca, kuantum teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da vurgu yaptı.

Tarım ve Gıda Güvenliği

Tarımda stratejik bir yaklaşım benimseyeceklerini belirten Erdoğan, gıda arz güvenliğini sağlamak ve vatandaşların ucuz gıdaya erişimini artırmak için çeşitli tedbirler alacaklarını söyledi.

İstihdam ve Sosyal Politikalar

İstihdam konusunu gündeme getiren Erdoğan, kadınların ve gençlerin iş hayatındaki katılımını artıracaklarını, sosyal konut projesi ile kira ve konut fiyatlarını dengelemeyi planladıklarını ifade etti.

Hukuk ve Demokrasi Alanında Yenilikler

Erdoğan, yargı sisteminde reformlar yapacaklarını, yeni bir anayasa hedeflediklerini ve bu konuda önemli aşamalar kaydettiklerini vurguladı.

Kongreden Notlar

Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte salona geldi. Kongrede birçok ülkeden siyasi parti temsilcileri, elçiler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri de yer aldı. Salonda müzik gösterileri ile coşkulu anlar yaşandı.