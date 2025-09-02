DOLAR
Erdoğan, AK Parti'li Kadın Belediye Başkanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezinde basına kapalı şekilde kabul etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:39
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti.

Kabul AK Parti Genel Merkezinde yapıldı ve basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde hazır bulunanlar

Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan de hazır bulundu.

