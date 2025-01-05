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Erdoğan: AK Parti'nin Hedefi Yüzde 50 Bandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki kongrede AK Parti'nin seçimlerdeki hedefini yüzde 50 olarak belirtti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:31
Erdoğan: AK Parti'nin Hedefi Yüzde 50 Bandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır." dedi.

Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Erdoğan, insanların çalışmadan, riske girmeden başarı sağlamalarının mümkün olmadığını vurguladı. "Türkiye'nin en büyük sorunu, 'tatlı su siyasetçisi' tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır," diyen Erdoğan, bu tür kişilerin siyasette yer alma çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, partililere, "Sorumlu olduğunuz yerlerde her an görevde olmalısınız," diyerek, insanların kendilerine yardım istediğinde yanlarında olmanın önemini vurguladı. Ayrıca, bu durumun sağlanamadığı takdirde partililerin yanlış yerlerde bulunduğunu ifade etti.

Aynı zamanda, Erdoğan, vatandaşların taleplerine duyarlılığın önemine dikkat çekerek, "Leyla'yı doğru anlayabilmek, işinizi yapmak Mevcudiyet ile alakalıdır. Partimizin ticarethane gibi çalışmasına izin vermeyeceğiz," dedi. Türkiye'de yeterince ticarethane mantığıyla hareket eden kuruluşlar olduğunu belirten Erdoğan, ancak AK Parti'nin buna dahil olamayacağını ifade etti.

Erdoğan, gücün, sinsi ayak oyunlarıyla değil, samimi bir siyasetle kazanılacağını vurguladı. Kongrelerin, partinin enerjisini yenilemek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Hz. Mevlana'nın sözlerine atıfta bulunarak, sağladıkları eserleri her fırsatta anlatmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Milletimizin zihnine yalan, yanlış, çarpıtılmış bilgileri sokmak isteyenlere karşı, yaptığımız işleri her zaman ortaya koymalıyız," dedi.

Erdoğan, kongre ile birlikte toplumda bir umut dalgası yaratacaklarını ve AK Parti’nin iktidarı hedefinin yalnızca yüzde 50 olmadığını da sözlerine ekledi.

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