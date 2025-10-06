Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu dışında başka nükleer santral projelerinin bulunduğunu ve bu projelerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 13:01
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor

Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması enerji gündeminde öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer enerji çalışmalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, mevcut Akkuyu projesine ek olarak yeni proje arayışlarının sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var, bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor."

Akkuyu dışında projelerin olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sürecin tartışma ve görüşme aşamasında olduğunu vurgulayarak görüşmelerimizin devam ediyor ifadesini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin enerji stratejisinde nükleer yatırımların önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililer ve sektör paydaşları ile yürütülen temasların devam ettiği mesajı öne çıktı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması
2
Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
3
Ankara Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — 2 Zanlı Yakalandı
4
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor
5
Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza