Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması enerji gündeminde öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer enerji çalışmalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, mevcut Akkuyu projesine ek olarak yeni proje arayışlarının sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var, bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor."

Akkuyu dışında projelerin olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sürecin tartışma ve görüşme aşamasında olduğunu vurgulayarak görüşmelerimizin devam ediyor ifadesini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin enerji stratejisinde nükleer yatırımların önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililer ve sektör paydaşları ile yürütülen temasların devam ettiği mesajı öne çıktı.