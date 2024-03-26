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Erdoğan Aksaray mitinginde: “Biraz daha sabredin”

Yerel seçimler için son 4 gün kala, AKP’nin seçim kampanyası çalışmaları devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray’da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda konuştu.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 14:40
Erdoğan Aksaray mitinginde: “Biraz daha sabredin”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray’da mitinge katılan Erdoğan, vatandaşlarla buluştu. Konuşmasını toplanan kalabalığı selamlayarak başlayan Erdoğan, Aksaray’dan oy rekoru beklediğini de belirtti.

“Biraz daha sabredelim”

Erdoğan, Aksaray’da ülkedeki ekonomik sıkıntılara ve enflasyona dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, emekliler için yapılan 5 bin TL’lik tek seferlik ödemeyi, bayram ikramiyelerini ve promosyon ödemelerini hatırlattıktan sonra, “önce enflasyonu kontrol altına almak gerekiyor. Bunu yapacak kararlılığa sahibiz. Yılın ikinci yarısından sonra enflasyon düşecek. Birlikte biraz daha sabredeceğiz” dedi.

“Dünya ile yarışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “Bugün birçok alanda dünya ile yarış halindeyiz. Tam istediğimiz noktada değiliz ve daha çok mücadele etmemiz gerek. Ülkeyi en büyük 10 ekonomiden biri haline getireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“Aksaray rekor kıracak”

Erdoğan, “Aksaraylıların bize olan sevgisinden şüphemiz yok. Bayram gelmeden 31 Mart’ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağız. Bu seçimde de Aksaray’dan rekor bekliyoruz. Geçen seçimlerin coşkusunu yine sandığa yansıtmanızı bekliyoruz. Pazar gününe kadar durmak yok. Hepinize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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