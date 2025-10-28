Erdoğan: Altay Tanklarının İlkini Ordumuza Teslim Ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da gerçekleştirilen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreninde konuştu. Erdoğan, savunma sanayisine yapılan yatırımların değerinin ilerleyen yıllarda daha iyi anlaşılacağını belirterek, muhalefetin küçümsediği projelerin gelecek nesillere miras kalacağını söyledi.

Konuşmanın öne çıkanları

1,5 milyon mühendislik saatiyle, 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle, 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay Tanklarımızın ilkini, bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

Ulaştıkları seviyeyi yeterli görmediklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Şu Altay Tanklarını bugün burada görüyoruz. Yeterli mi? Bize göre yeterli değil. Biz çok daha ileri teknolojiyi yakalamak durumundayız. Bu Alman teknolojisiydi. Biz şimdi onu çok daha ileri taşıdık.

Erdoğan, Altay Tankı için yapılan geliştirme ve test çalışmalarına dair şunları paylaştı: Güncel muharebe ortamına en yüksek düzeyde adapte olmak üzere yeni sistemlerle donatılan Altay Tankımız en zorlu çevre koşullarına uygun olarak geliştirildi. Atış gücü, devamlılık ve mobiliteye yönelik testlerin başarıyla tamamlandığını belirtti ve bu yıl başlattıkları teslimatların önümüzdeki yıllarda artarak süreceğini duyurdu.

Teknoloji, modernizasyon ve ihracat hedefleri

Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin ordunun envanterine katılacağını aktararak şu bilgileri paylaştı: Altay'la birlikte Leopard 2A4 modernizasyon projemizin de teslimini önümüzdeki sene yapacağız. Dost ve müttefik ülkelerin de yoğun ilgisiyle Altay, yurt dışı pazarlarda Türk savunma sanayisinin etki ve görünürlüğüne önemli bir katkı sunacak. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, Altay ile birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz. Altay'ın üretim ve geliştirme sürecinde edindiğimiz tecrübe ile dijital kontrol sistemlerinden yapay zeka destekli karar alma yapılarına, otonom hareket yeteneklerinden ileri koruma sistemlerine büyük bir yetkinlik kazandık. Bu birikimi en iyi şekilde değerlendirecek, gelecekte dünya sahnesine çıkaracağımız yeni ürünlerimizi inşallah daha da geliştireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Tesis açılışı ve tören notları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan, beyaz ve turkuaz renkteki TOGG'un limuzin versiyonuyla BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisini gezdi. Togg'u kullanan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 15 dakikalık tesis turunda Erdoğan'a Altay Tankı üretim alanları hakkında bilgi verdi.

Erdoğan'a tören sürecinde Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.

Erdoğan, BMC tarafından üretilen Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracına ilişkin bilgi aldı ve araç önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören alanında Altay Tankı ve üretim tesislerinin tanıtım videoları ile Türkiye'nin milli tank geliştirme serüvenini anlatan filmler izlendi. Erdoğan, platformdaki iki Altay Tankının da bulunduğu alanda konuşmasını gerçekleştirdi ve konuşma sonunda Altay Tankı'nın ilk üretim çeliğinin taşlarından yapılan motif hediye edildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Altay Tankı Teslim Belgesini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker'e takdim etti. Erdoğan ve heyeti, duanın ardından tesisin açılış kurdelesini keserek töreni tamamladı ve yeni Altay Tankı ile yerli zırhlı araçların kabiliyetlerini sergilediği geçit törenini izledi. Yeni Altay Tankı, hazırlanan tırmanma platformunda manevra kabiliyetini ve çevikliğini gösterdi.

