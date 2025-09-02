DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Erdoğan: Amerika İsrail'in Katliamlarına 'Dur' Demeli

Erdoğan, Filistin'in susturulamayacağını vurgulayarak, ABD'den İsrail'in katliamlarına karşı net bir duruş bekledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:05
Erdoğan: Amerika İsrail'in Katliamlarına 'Dur' Demeli

Erdoğan: Amerika İsrail'in Katliamlarına 'Dur' Demeli

Filistin'in sesi susturulamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesine ilişkin yaptığı açıklamada duyarlılık çağrısında bulundu.

Erdoğan, konuya dair sözlerini açık ve net bir şekilde dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Filistin'in sesinin kısılması doğru değil. Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değil. Amerika'dan beklenen, İsrail'in katliamlarına, zulümlerine 'dur' demesi"

Filistin'in sesi üzerinde baskı kurulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası toplumdan özellikle Amerika'nın

İsrail'in uygulamalarına karşı somut bir duruş sergilemesini beklediklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli
4
İran: ABD, Nükleer Müzakerelerde ‘İyi Niyetten Yoksun’
5
Bodrum'da teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turiste tıbbi tahliye
6
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
7
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu: 'İsrail’den korkmuyoruz'

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter