Erdoğan: Amerika İsrail'in Katliamlarına 'Dur' Demeli

Filistin'in sesi susturulamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesine ilişkin yaptığı açıklamada duyarlılık çağrısında bulundu.

Erdoğan, konuya dair sözlerini açık ve net bir şekilde dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Filistin'in sesinin kısılması doğru değil. Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değil. Amerika'dan beklenen, İsrail'in katliamlarına, zulümlerine 'dur' demesi"

Filistin'in sesi üzerinde baskı kurulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası toplumdan özellikle Amerika'nın

İsrail'in uygulamalarına karşı somut bir duruş sergilemesini beklediklerini vurguladı.