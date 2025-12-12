Erdoğan Aşkabat'ta Putin, Şerif ve Berdimuhammedov ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat’taki Uluslararası Barış ve Güven Forumu’nda Putin, Şahbaz Şerif ve Serdar Berdimuhammedov ile bir araya gelerek sohbet etti.