Erdoğan Aşkabat'ta Putin, Şerif ve Berdimuhammedov ile Görüştü

Erdoğan Aşkabat’ta bölgesel liderlerle bir araya geldi
Uluslararası Barış ve Güven Forumu çerçevesinde temaslar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabatta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Erdoğan, forum vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya gelerek sohbet etti.
Görüşmeler, liderler arasında karşılıklı diyalog ve forumun gündemine ilişkin temaslar bağlamında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aşkabat’taki programı kapsamında bu temaslar öne çıktı.
