DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,11 0,09%
ALTIN
5.924,3 -1,23%
BITCOIN
3.946.298,88 -0,98%

Erdoğan Aşkabat'ta Putin, Şerif ve Berdimuhammedov ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat’taki Uluslararası Barış ve Güven Forumu’nda Putin, Şahbaz Şerif ve Serdar Berdimuhammedov ile bir araya gelerek sohbet etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:14
Erdoğan Aşkabat'ta Putin, Şerif ve Berdimuhammedov ile Görüştü

Erdoğan Aşkabat’ta bölgesel liderlerle bir araya geldi

Uluslararası Barış ve Güven Forumu çerçevesinde temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabatta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, forum vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya gelerek sohbet etti.

Görüşmeler, liderler arasında karşılıklı diyalog ve forumun gündemine ilişkin temaslar bağlamında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aşkabat’taki programı kapsamında bu temaslar öne çıktı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AŞKABAT'TA RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, PAKİSTAN...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AŞKABAT'TA RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF VE TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI SERDAR BERDİMUHAMMEDOV İLE BİR ARAYA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
4
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
5
Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım Zorunluluğu ve Kontrol Tavsiyeleri
6
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi
7
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: 'Onlar konuşur, biz hizmet ederiz'

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?