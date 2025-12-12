DOLAR
42,68 -0,23%
EURO
50,1 -0,04%
ALTIN
5.872,8 -0,35%
BITCOIN
3.955.478,31 -1,22%

Erdoğan Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na Çelenk Koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta devlet ve hükûmet başkanlarıyla birlikte Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koydu; programı Uluslararası Barış ve Güven Forumu için başladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:17
Erdoğan Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na Çelenk Koydu

Erdoğan Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na Çelenk Koydu

Tören ve program

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen törende, davetli devlet ve hükûmet başkanlarıyla birlikte Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere geldiği Aşkabat'taki programına bu törenle başladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU'NA KATILMAK ÜZERE GELDİĞİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU'NA KATILMAK ÜZERE GELDİĞİ TÜRKMENİSTAN'IN BAŞKENTİ AŞKABAT'TA, DAVETLİ DEVLET VE HÜKÛMET BAŞKANLARIYLA BİRLİKTE TARAFSIZLIK ANITI'NA ÇELENK KOYMA TÖRENİNE KATILDI.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU'NA KATILMAK ÜZERE GELDİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samandağ'da Hırsızlık Şüphelisi Ö.E. Tutuklandı
2
Türkiye Yüzyılı Kadınları: Mikro Sanat Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Detaylı Temizlik
4
İstanbul'da Çete Operasyonu: 20 Gözaltı, 7 Eylem
5
Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta
6
Gaziantep’te Balkon Faciası: 3 Yaşındaki Çocuğu Direğe Tırmanan Vatandaş Kurtardı
7
Pendik'te Eski Eş Dehşeti: 4 Çocuk Annesi Hilal Aktepe Öldürüldü

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları