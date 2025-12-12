Erdoğan Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na Çelenk Koydu

Tören ve program

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen törende, davetli devlet ve hükûmet başkanlarıyla birlikte Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere geldiği Aşkabat'taki programına bu törenle başladı.

