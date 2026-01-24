Erdoğan Aydın'da: Toplu Açılış Öncesi Vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'na Alınmaya Başlandı

Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılışı öncesi Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlar kontrollü şekilde alınıyor; güvenlik ve trafik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:39
Erdoğan Aydın'da: Toplu açılış öncesi hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Aydın'da gerçekleştireceği toplu açılış töreni öncesinde kentteki hazırlıklar tamamlandı. Tören alanı Atatürk Kent Meydanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor ve vatandaşlar kontrollü şekilde alana alınmaya başlandı.

Tören programı ve öne çıkan yatırımlar

Erdoğan, başta şehir hastanesi olmak üzere tamamlanan diğer yatırımların açılışını yapmak üzere Aydın'a geliyor. Cumhurbaşkanı, saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla bir araya gelecek.

Güvenlik ve trafik önlemleri

Meydana ulaşım ve güvenliğin sağlanması için geniş kapsamlı önlemler alındı. Polis ekipleri, meydan çevresindeki giriş noktalarında üst aramaları ve kimlik kontrolleri gerçekleştiriyor. Güvenlik kontrolünden geçirilen vatandaşlar yönlendiriliyor ve alandaki hareketlilik giderek artıyor.

Kent genelinde düzenlenen tören nedeniyle çevre yollarında ve meydan çevresinde trafik akışına yönelik tedbirler uygulamaya konuldu. Yetkililer vatandaşlardan güvenlik kurallarına uymalarını ve görevlilerin yönlendirmelerini dikkate almalarını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

