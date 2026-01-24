Erdoğan Aydın'da: Toplu Açılış Öncesi Vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'na Alınmaya Başlandı

Erdoğan Aydın'da: Toplu açılış öncesi hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Aydın'da gerçekleştireceği toplu açılış töreni öncesinde kentteki hazırlıklar tamamlandı. Tören alanı Atatürk Kent Meydanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor ve vatandaşlar kontrollü şekilde alana alınmaya başlandı.

Tören programı ve öne çıkan yatırımlar

Erdoğan, başta şehir hastanesi olmak üzere tamamlanan diğer yatırımların açılışını yapmak üzere Aydın'a geliyor. Cumhurbaşkanı, saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla bir araya gelecek.

Güvenlik ve trafik önlemleri

Meydana ulaşım ve güvenliğin sağlanması için geniş kapsamlı önlemler alındı. Polis ekipleri, meydan çevresindeki giriş noktalarında üst aramaları ve kimlik kontrolleri gerçekleştiriyor. Güvenlik kontrolünden geçirilen vatandaşlar yönlendiriliyor ve alandaki hareketlilik giderek artıyor.

Kent genelinde düzenlenen tören nedeniyle çevre yollarında ve meydan çevresinde trafik akışına yönelik tedbirler uygulamaya konuldu. Yetkililer vatandaşlardan güvenlik kurallarına uymalarını ve görevlilerin yönlendirmelerini dikkate almalarını istedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BUGÜN AYDIN’DA KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ ÖNCESİNDE KENTTEKİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI. TÖRENİN YAPILACAĞI ATATÜRK KENT MEYDANI’NDA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN YOĞUNLUK YAŞANIRKEN, VATANDAŞLAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE ALANA ALINMAYA BAŞLANDI.