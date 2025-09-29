Erdoğan Balkanlar'ın Batısında En Beğenilen Lider Oldu

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği "Batı Balkanlar Bölgesel Anketi" sonuçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin batısındaki bazı ülkelerde en olumlu değerlendirilen liderler arasında yer aldığını gösterdi.

Anketin kapsamı ve sorular

Anket, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağda yüz yüze görüşmelerle yapıldı. Katılımcılara yöneltilen sorular arasında "Ülkenizin doğru ya da yanlış yönde ilerlediğini mi düşünüyorsunuz?", "Bugün ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Bugün Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Gelecekte ülkenizi yönetmesi için nasıl insanlara ihtiyacımız var?", "Ülkeniz için en önemli müttefik olarak hangi ülkeyi görüyorsunuz?" ve "Aşağıdaki dünya liderleri ve bölgesel liderler hakkında çok olumsuz, biraz olumsuz, biraz olumlu ya da çok olumlu bir görüşe sahip misiniz?" gibi sorular yer aldı.

Genel bulgular

Katılımcıların büyük çoğunluğu, ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunların "hayat pahalılığı, yüksek fiyatlar, yolsuzluk ve işsizlik" olduğunu belirtti.

Ülke bazlı sonuçlar

Bosna Hersek: Katılımcıların %62'si Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu düşündüğünü ifade etti. Onu Şi Cinping %50 ve Vladimir Putin %42 izledi.

Kosova: Erdoğan %77 ile ilk sırada yer aldı; Donald Trump %74 ikinci, Şi %16 üçüncü oldu.

Kuzey Makedonya: Erdoğan %75 ile birinci, Trump %66 ikinci ve Putin %52 üçüncü sırada yer aldı.

Karadağ: İlk sırada Şi %57 bulunurken, Erdoğan ve Putin %54 ile ikinci sırayı paylaştı; Trump %52 ile onu takip etti.

Sırbistan: Putin %79 ile ilk, Şi %70 ile ikinci ve Trump %44 ile üçüncü olurken, Erdoğan %38 olumlu görüş aldı.

Örneklem büyüklükleri

Ankete Bosna Hersek'ten 1219, Kosova'dan 1164, Karadağ'dan 1020, Kuzey Makedonya'dan 1221 ve Sırbistan'dan 1216 kişi katıldı.