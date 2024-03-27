Erdoğan Batman’da: “Evladınız Mehmet Şimşek’e güveniyorum”

31 Mart Yerel Seçimleri için son 3 gün kaldı. AKP’nin seçim çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’daki mitingde vatandaşlarla buluştu. Konuşmasında enflasyon meselesini ele alan Erdoğan, “Bu konuda Batman’ın evladı Mehmet Şimşek’e güveniyorum.” ifadelerinde bulundu.

“Baskıyı artırmak gerek”

Konuşmasında İsrail’in Gazze üzerindeki saldırılarına değinen Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze için acil ateşkes kararı aldı. Ancak Batının şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu İsrail karara uymuyor. Uyması için baskı daha da artmalı. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yapacağız.” dedi.

“Altılı masanın yerinde yeller esiyor”

Konuşmasında genel seçimleri hatırlatan Erdoğan, “En son genel seçimlerde sizlerle buluşmuştuk. Ülke için en kritik seçimleri başarıyla atlattık. Genel seçimlerde Cumhur İttifakı ile Türkiye kazandı. Cumhur İttifakı ile bütün ülke kazandı. Bazı ittifakların ise temellerinin çürük olduğu anlaşıldı. Altılı masaya ne oldu? Hiçbiri mecliste değil, masanın yerinde yeller esiyor. Milletimizin verilmiş sadakası varmış” dedi.

“Mehmet Şimşek’e itimadım tam”

Erdoğan, ekonomi meselesine de konuşmasında yer verdi. Cumhurbaşkanı, “Tüm dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon sorunu mevcut. Bu durumu göz ardı ettiğimiz yok. Sorunu çözmek adına güçlü bir ekip kurduk. Batman’ın evladı Mehmet Şimşek’e güveniyorum. Yılın ikinci yarısında sonra olumlu sonuçları göreceğiz inşallah. Emekliler için de 5 bin TL’lik ödemeler yaptık, ikramiyelere yüzde 50 zam gerçekleştirdik. Kamu bankaları da 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacak” şeklinde konuştu.