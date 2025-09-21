Erdoğan: BM Genel Kurulu'nda Birçok Ülke Filistin'i Devlet Olarak Tanıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler gündemine ilişkin değerlendirmesinde Genel Kurul'un önemine dikkat çekti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "(Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır."

Açıklamanın önemi

Erdoğan, Genel Kurul'un bu niteliğinin uluslararası gündemde farklı bir boyut oluşturduğunu vurguladı. Filistin devletinin tanınması konusunun toplantının karakterini belirleyen unsur olduğunu söyledi.

Bu değerlendirme, Birleşmiş Milletler çerçevesinde Filistin'e yönelik uluslararası yaklaşımın gündemdeki yerini koruduğunu gösteriyor.