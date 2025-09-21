Erdoğan: BM Genel Kurulu'nda Filistin Tanınmaları İki Devletli Çözüme İvme Kazandırmalı

Erdoğan, BM Genel Kurulu Öncesi Basın Toplantısında Konuştu

Filistin tanınmaları, Gazze, Suriye ve BM reformu gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, BM üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği genel kurul görüşmelerine bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde iştirakinin beklendiğini belirtti.

Genel kurulun "Birlikte daha iyi barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası" temasıyla yapılacağını aktaran Erdoğan, 80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan BM'nin mevcut yapısının asli görevleri ifa etmede yetersiz kaldığını vurguladı.

Erdoğan'ın ifadeleri: "Özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyinin veto yetkisini haiz ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir izahı yoktur. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede tespitimizin haklılığı defalarca teyit edildi. Hatta genel sekreter düzeyinde BM'nin acil reform ihtiyacı açıkça dile getirilmeye başlandı. BM reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Erdoğan, Genel Kurul vesilesiyle insanlığın vicdanını yansıtan sorunların çözümüne yönelik duruşunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Konuşmasında öncelikle Gazze'deki insani felaket ve mezalimi gündeme getireceğini belirtti.

Konuşma programına dair bilgi veren Erdoğan, görüşmelerin ilk gününde 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini ifade etti ve "Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. Türkiye'nin çift başlı Selçuklu Kartalı'ndan ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkanı bulacağım." sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın Filistin vurgusu: "Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz."

Erdoğan, Suriye konusunda da değerlendirmede bulunarak, "Tabii 14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık Devrimi'yle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu genel kurul çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar." ifadelerini kullandı.

New York ziyaretinde çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yapmayı planladığını söyleyen Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştireceğini aktardı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla düzenlenecek "Gazze" konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerin liderleriyle Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceklerini vurguladı.

Erdoğan, New York'ta bulunduğu süre zarfında Türk-Amerikan ve soydaş toplumu ile Türk ve Amerikan iş çevreleriyle de bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

(Sürecek)