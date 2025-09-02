DOLAR
Erdoğan: BMGK Tartışma ve Çözüm İçin Var — Filistin Heyetinin Yokluğu İsrail'i Memnun Eder

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:05
Erdoğan: BMGK Tartışma ve Çözüm İçin Var — Filistin Heyetinin Yokluğu İsrail'i Memnun Eder

Erdoğan: BMGK'nın Görevi Tartışma ve Çözüm Üretmektir

Filistin heyetinin Genel Kurul'da olmaması sadece İsrail'i memnun eder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler çerçevesinde Güvenlik Konseyi'nin işlevine ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, konseyin uluslararası meselelerin tartışılması ve çözüm üretilmesi amacıyla var olduğunu vurguladı.

Erdoğan sözlerini, "BMGK dünya üzerindeki meselelerin tartışılması ve çözümler üretilmesi için var. Filistin heyetinin Genel Kurul'da olmaması sadece İsrail'i memnun eder" şeklinde ifade etti. Bu açıklama, konseydeki temsil ve katılım tartışmalarına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanının değerlendirmesi, BMGK'nın diyalog ve çözüm mekanizması olarak işlevine dikkat çekerken, Filistin heyetinin Genel Kurul'da olmaması durumunun bölgesel ve diplomatik sonuçlara yol açabileceği uyarısını taşıdı.

Erdoğan'ın sözleri, uluslararası platformlarda temsil adaleti ve müzakere süreçlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Açıklama, özellikle İsrail ile ilgili dengelerin ve temsil haklarının önemine vurgu yapıyor.

