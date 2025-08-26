Erdoğan: Bölge için Kalıcı Barışın Yolu Diyalog ve Diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel barış ve çözüm vurgusunu yineledi. Sorunların kalıcı şekilde çözülmesi için diyalog ve diplomasinin öncelenmesi gerektiğini belirtti.

"Biz, tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız"

Açıklamada Erdoğan, çatışma ve gerilimlerin askeri yöntemlerle değil, diyalog ve diplomasi ile aşılması gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin dış politika duruşunu net biçimde ortaya koyuyor.

Yetkilinin sözleri, bölge ülkeleri ve uluslararası aktörlerle yürütülecek temaslarda diyalog kanallarının güçlendirilmesi çağrısı olarak değerlendiriliyor.