DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,75 -0,14%
ALTIN
4.456,17 -0,49%
BITCOIN
4.526.749,05 -0,6%

Erdoğan: Bölge için Kalıcı Barışın Yolu Diyalog ve Diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi ve sorunların diyalog ile diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:06
Erdoğan: Bölge için Kalıcı Barışın Yolu Diyalog ve Diplomasi

Erdoğan: Bölge için Kalıcı Barışın Yolu Diyalog ve Diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel barış ve çözüm vurgusunu yineledi. Sorunların kalıcı şekilde çözülmesi için diyalog ve diplomasinin öncelenmesi gerektiğini belirtti.

"Biz, tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız"

Açıklamada Erdoğan, çatışma ve gerilimlerin askeri yöntemlerle değil, diyalog ve diplomasi ile aşılması gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin dış politika duruşunu net biçimde ortaya koyuyor.

Yetkilinin sözleri, bölge ülkeleri ve uluslararası aktörlerle yürütülecek temaslarda diyalog kanallarının güçlendirilmesi çağrısı olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
2
Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Sürüyor: Denbejler ve Yudum Tatar Sahne Aldı
3
Mersin'de Kimlik Bildirmeyen Konaklama Tesisi Mühürlendi, Ruhsatı İptal Edildi
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Mesajı
5
İshak Paşa Sarayı'na Yaz Akını: Doğubayazıt'ta UNESCO Listeli Tarihi Yapıda Yoğunluk
6
Denizde boğulmalara karşı kontrollü alanlarda yüzün — Uzman uyarısı
7
Tekerlekli Sandalyeli Gazzeli Baba, Çocukları İçin 'Ölüme' Gidiyor

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)