Erdoğan: Boş Gündemlerle Kendimizi Meşgul Edemeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin ve çatışmaların yanı sıra ülkenin geleceğini etkileyen kritik gelişmelere dikkat çekerek, “Bölgemizde bunca gerilim, çatışma, savaş yaşanırken, coğrafyamız yeni krizlere, yeni istikrarsızlıklara gebeyken, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem yeni baştan şekillenirken, biz boş işlerle, boş gündemlerle kendimizi meşgul edemeyiz.” dedi.

Kongrelerin Önemi

Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, AK Parti'nin Manisa teşkilatına şükranlarını sunan Erdoğan, kongre sürecinin 12 Ekim'de başladığını ve Manisa'nın 78. il kongresi olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde İstanbul, Artvin ve Yalova il kongrelerine de değinen Erdoğan, bu süreçte büyük bir birliktelik ve coşku ortamı yaşandığını vurguladı. “İl ve ilçe kongrelerimizi tam bir bayram havasında, kardeşlik atmosferi içinde gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarda Bulundu

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın 85 milyon vatandaşı kucaklayan kuşatıcı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Yıkıcı ve dışlayıcı olmayacak, bugüne kadar olduğu gibi yine yapıcı olacağız.” dedi. Ayrıca, muhalefetin iş bilmezliği ve tembelliğiyle karşılaştırmalar yaparak, “Muhalefetin beceriksizliğine bakarak rehavete kapılamayız.” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Dünyadaki Gelişmelere Dikkat Çekti

Son olarak, Erdoğan, gelişen dünya olaylarına da değinerek, “Evlatlarımıza daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak istiyorsak tüm kapasitemizi kullanmalı, gereksiz tartışmalarla vakit kaybetmemeli.” şeklinde konuştu. “Onları hep beraber utanarak izliyoruz” diyerek muhalefetin durumunu eleştiren Erdoğan, iktidar olarak daha fazla çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.