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Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Kurultayı’na Video Mesaj Gönderdi: Türkiye ve Bulgaristan Müttefik ve Dost

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na gönderdiği video mesajda, Bulgaristan'ın Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dost olduğunu söyledi

Yayın Tarihi: 24.02.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:07
Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Kurultayı’na Video Mesaj Gönderdi: Türkiye ve Bulgaristan Müttefik ve Dost

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BULGARİSTAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ'NE MESAJ: ERDOĞAN'IN VİDEO MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj göndererek, Bulgaristan'ın Türkiye için önemine vurgu yaptı. Erdoğan, video mesajında, "Bulgaristan Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dosttur" dedi. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine özel bir önem verdiklerini belirten Erdoğan, bu çabanın her iki ülkenin de ortak menfaatine olduğuna inandıklarını ifade etti.

HAKEMLİK HAREKETİNDE BAŞARI TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak ve Özgürlükler Hareketi mensuplarını selamlarken, kurultayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Türkiye'de yaklaşan mahalli seçimlere de değinen Erdoğan, kampanya dönemindeki yoğunluğa rağmen soydaşlarının kalbinin yanlarında olduğunu söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Erdoğan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine özel bir önem verdiklerini belirterek, bu çabanın iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu vurguladı. Soydaşların güçlü bir köprü olduğunu belirten Erdoğan, Hareket'in Bulgaristan'da siyaset ve demokrasi alanlarında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kurultayda seçilecek olan yeni kadrolara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne davetleri için teşekkür etti ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar ile Hareket üyelerine selamlarını iletti.

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