Erdoğan butona bastı — Kurtuluş Caddesi yeniden ışıklandırıldı

Hatay'da yıkımdan sonra hayat bulan tarihi cadde yeniden aydınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen, tarihin ilk aydınlatılan caddesi özelliğini taşıyan Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılma törenine katıldı.

Antakya'daki törenlerden önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen 455 bininci afet konutu teslim töreninde halka hitap etti; afet konutu kura çekimi ve tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.

Temas ve incelemelerin ardından Erdoğan, yeniden hayat bulan Kurtuluş Caddesi'ne geçti. Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi butona basmak suretiyle tüm caddenin ışıkları inşallah yanarak, bu cadde aydınlığa kavuşmuş olacak. Rabbim bu tür afetlerden bizleri muhafaza eylesin. Burada emeği geçen kardeşlerimden Allah razı olsun" dedi.

Erdoğan'ın butona basmasıyla Kurtuluş Caddesi'nin ışıkları yanarken, törende Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından dua edildi.

