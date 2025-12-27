DOLAR
Erdoğan butona bastı — Kurtuluş Caddesi yeniden ışıklandırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Antakya'da Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırma töreninde butona basarak caddenin ışıklarını yeniden yaktı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:18
Hatay'da yıkımdan sonra hayat bulan tarihi cadde yeniden aydınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen, tarihin ilk aydınlatılan caddesi özelliğini taşıyan Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılma törenine katıldı.

Antakya'daki törenlerden önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen 455 bininci afet konutu teslim töreninde halka hitap etti; afet konutu kura çekimi ve tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.

Temas ve incelemelerin ardından Erdoğan, yeniden hayat bulan Kurtuluş Caddesi'ne geçti. Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi butona basmak suretiyle tüm caddenin ışıkları inşallah yanarak, bu cadde aydınlığa kavuşmuş olacak. Rabbim bu tür afetlerden bizleri muhafaza eylesin. Burada emeği geçen kardeşlerimden Allah razı olsun" dedi.

Erdoğan'ın butona basmasıyla Kurtuluş Caddesi'nin ışıkları yanarken, törende Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından dua edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

