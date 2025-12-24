DOLAR
Bitlis’te İlk Derin Plan (Deep Plane) Yüz Germe Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Bitlis’te ilk kez uygulanan derin plan (deep plane) yüz germe ameliyatı başarıyla tamamlandı; uzmanlar bölgedeki estetik cerrahi kapasitesinin arttığını belirtiyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:17
Bitlis’te sağlık alanında bir ilk gerçekleştirildi. İleri düzey estetik cerrahi teknikleri arasında yer alan derin plan (deep plane) yüz germe ameliyatı, kentte ilk kez başarıyla uygulandı ve başarılı sonuçlar bildirildi.

Operasyonun önemi ve uygulama biçimi

Operasyonu gerçekleştiren ekip, klasik yüz germe yöntemlerinden farklı olarak yalnızca cildi değil, aynı zamanda kas ve bağ dokularını da kapsayan derin plan üzerinden müdahale etti. Bu yaklaşımın hedefi; yüz ifadesini bozmadan, daha doğal ve uzun süre kalıcı sonuçlar elde etmek olarak açıklandı. Operasyonun, uygun vakalarda hastayı 10-15 sene önceki görünümüne yakın bir duruma getirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Uzman açıklamaları

Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Çağhan Benli, ameliyathane ve ekip koşullarının bölgedeki birçok hastaneye göre daha iyi olduğunu belirterek uygulama hakkında şunları söyledi:

Hastamıza ilimizde bir ilk olarak derin plan yüz germe ameliyatı uyguladık. Bu ameliyat sadece cildi değil, aynı zamanda cilt altı dokularının da ve boyun bölgesinin de hassas bir diseksiyonun kesilmesi, açılması uygun planların ve bu planların yine uygun cerrahi planlarda, uygun açılarda gerilerekten bir hastanın 10-15 sene önceki haline döndürülmesini amaçlayan bir ameliyat. Şimdi ilk kez gerçekleşen bir ameliyat. Hem hasta çok bilinçli, uyumlu bir hasta hem bu sayede süreçte çok iyi geçti. Hem de bu ilk kez yapıldığı için de oldukça mutluyuz. Artık hani bu tarz daha nitelikli ameliyatlar da şehrimizde yapılabiliyor. Bunun dışında her ne kadar daha önce yapılmamış olsa da artık hani o kadar kompleks olmayan uygulanabilen bir ameliyat. İyileşme süreci de oldukça hızlı. Hastalar günlük hayata hızlı dönebiliyor. Bu açıdan hani uygun hastada uygun endikasyonlar yapılabilecek güzel bir ameliyat. Bölge şartlarında yapılabilmesi için herhangi bir eksiğimiz yok.

Dr. Benli ayrıca hastane ekipmanları ve personelinin bu tür ameliyatlar için yeterli, deneyimli ve destekleyici olduğunu vurguladı ve bazı açılardan bölgenin avantajlı bile olduğunu belirtti.

Hastanın deneyimi

Yüz gerdirme ameliyatı olan Fatih Sirek, ameliyat sürecini ve sonrasını şöyle anlattı:

Uzun zamandır bu ameliyatı yaptırmayı düşünüyordum. Devlet hastanesinde olması aslında benim için de çok isabet oldu. Çağhan Bey’in yanına geldim. Sağ olsun çok ilgilendi. Birlikte ameliyat olmama karar verdik. Ameliyat oldum. Son derece de iyi geçti ameliyatım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki ameliyat sonrası çehremizde değişiklik oluyor. Sarkan yerler daha toplu hale geliyor. Dolayısıyla yüz daha gençleşiyor. Sosyal hayatımızda da değişiklik oluyor. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. O anlamda da çok katkısı oldu bana. Hocamız da çok ilgili. Buradaki personeller de çok ilgili. Sağ olsun günde 3-4 defa servise kadar gelip bizi ziyaret etmiştir. Bakmıştır. Kontrol etmiştir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Gelecek planları ve bölgesel etki

Ameliyat, Bitlis sağlığının geldiği noktayı gösterirken bölge halkı için estetik cerrahi alanında önemli bir avantaj sağladı. Yetkililer, benzer nitelikteki ileri cerrahi işlemlerin Bitlis’te daha sık yapılmasının hedeflendiğini belirtti ve ilde bu tür operasyonların yapılabilmesi için herhangi bir eksikliklerin bulunmadığına dikkat çekildi.

