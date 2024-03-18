Erdoğan Çanakkale Deniz Zaferi anma töreninde konuştu

Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü için düzenlenen törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de verilen mücadelede hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mücadelede yer alan kahramanları saygıyla andıklarını ifade etti. Çanakkale ruhunun günümüzde de yaşadığını ifade eden Erdoğan, “Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam etmekte” şeklinde konuştu.





Çanakkale Destanı’ndan alacağımız önemli dersler var

Çanakkale Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Türkiye’nin inşa aşamasında, Çanakkale’de yazılmış olan destandan alınması gereken büyük dersler olduğuna dikkat çekti. Türkiye’yi hak etmiş olduğu yere taşımaya gayret ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bu ateşi yakmış olduklarını da sözlerine ekledi.

Çanakkale’de verilen mücadelenin benzerini bugün de sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, saldırılara karşı benzer bir duruşla karşılık verdiklerini belirtti. Erdoğan, Türk milletinin son dönemde yaşanan olaylara karşı göstermiş olduğu iradeyi, Çanakkale’de verilen mücadeleye benzetti.