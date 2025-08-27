Erdoğan: “Çelik Kubbe” ile Hava Savunmasında Farklı Bir Klasmana Çıkacağız

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması savunma stratejisine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada “Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamada öne çıkan bu sözler, Çelik Kubbe adıyla anılan sistemin hava savunması açısından önemine işaret etti. Erdoğan'ın vurgusu, savunma altyapısına ilişkin beklentileri ve hedefleri öne çıkardı.

Detaylara ilişkin resmi bilgiler ve uygulama adımlarıyla ilgili açıklamaların ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.